Сколько стоит контракт в 2026/27 учебном году: рейтинг самых дорогих университетов Украины Сегодня 21:02 — Личные финансы

Самое дорогое обучение предлагают American University Kyiv (AUK) и Киевская школа экономики (KSE)

В Украине обнародовали стоимость обучения по контракту на 2026/2027 учебный год. Самые дорогие программы предлагают частные университеты, где стоимость отдельных специальностей превышает 300 тыс. грн в год. Среди государственных учреждений самые высокие цены установили медицинские университеты.

Об этом сообщает портал «Освіта.UA».

Какие университеты имеют самые дорогие контракты

Самое дорогое обучение предлагают American University Kyiv (AUK) и Киевская школа экономики (KSE). Стоимость отдельных англоязычных программ по бизнесу, ИТ и анализу данных в этих заведениях превышает 300 тыс. грн в год.

Самое дорогое обучение в государственных вузах

Среди государственных учреждений высшего образования самый дорогой контракт предлагает Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца.

Обучение по образовательной программе «Медицина» с углубленным изучением английского стоит 134,1 тыс. грн в год.

Второе место занимает Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого, где обучение по специальности Стоматология обойдется в 130 тыс. грн в год.

Для сравнения, в Национальном медуниверситете им. А. А. Богомольца контракт на стоматологию составляет 105 тыс. грн в год, а в Буковинском государственном медицинском университете — 89 тыс. грн.

Среди государственных университетов самой дорогой технической специальностью является программа «Компьютерные науки (Системы искусственного интеллекта)» в Национальном университете «Львовская политехника». Год обучения по этой программе стоит 100 тыс. грн.

В пятерку государственных учреждений высшего образования с высокой стоимостью контракта вошли:

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца — до 134,1 тыс. грн в год;

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого — до 130 тыс. грн;

Национальный университет «Киево-Могилянская академия» — до 110 тыс. грн;

Национальный университет «Львовская политехника» — до 100 тыс. грн;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — до 97,1 тыс. грн.

Какие специальности остаются самыми дорогими

Самыми дорогими специальностями в Украине остаются медицина, стоматология, отдельные программы обучения английскому языку, а также ИТ, бизнес и международные образовательные программы частных университетов.

Напомним, ранее Finance.ua проанализировал , как изменялась стоимость обучения за последние годы.

Также Finance.ua рассказывал , что в Украине осенью 2026 года начнут пилотное тестирование новой модели государственной итоговой аттестации (ГНА). Участие в нем примут около 2 тыс. учащихся 10-х классов, а в перспективе результаты такой оценки могут стать основой для поступления в высшие образования. Участниками пилотного проекта станут десятиклассники, завершившие получение базового среднего образования после 9 класса.

Также мы писали , что в Украине вводят новые государственные стипендии в размере 10 тыс. грн в месяц для двух категорий получателей — лучших ученых и талантливых студентов, которые покажут высокие результаты на НМТ-2026 и поступят в украинские вузы. Программа предусматривает поддержку как для развития науки, так и поощрения молодежи оставаться учиться в Украине.

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