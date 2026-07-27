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Академия Минфин продлила акцию ко Дню рождения: успейте забрать свой подарок

Личные финансы
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Академия Минфин продлила акцию ко Дню рождения: успейте забрать свой подарок
Академия Минфин продлила акцию ко Дню рождения: успейте забрать свой подарок
Акция ко Дню рождения Академии Минфин пройдет еще один день. В Секретном хранилище каждого ждут подарки — скидки на обучение или бесплатный курс или воркшоп.
Выберите одну из трех подарочных коробок в Секретном хранилище и узнайте, какой подарок вы получаете:
🔑 промокод -30% на любой курс;
🔑 промокод -40% на любой курс;
🔑 промокод -50% на любой курс;
🔑 бесплатный учебный курс;
🔑 бесплатный воркшоп в записи.
Каждый гость имеет только одну попытку и может забрать только один подарок.

Как получить подарок

Зайдите на сайт акции и заполните короткую форму для участия. После этого:
  1. Нажмите кнопку «Выбрать подарок»
  2. Выберите одну из трех подарочных коробок и узнайте, что вы выиграли.
  3. Скопируйте свой промокод или название выигранного курса.
  4. Напишите нашему Отделу заботы в Telegram, укажите промокод и курс, который хотите пройти — менеджер ответит на ваши вопросы и предоставит доступ.
🎁 ВЫБРАТЬ ПОДАРОК

Как использовать выигрыш

1. Период оплаты. Участники могут использовать выигранную скидку для оплаты любого курса Академии Минфин до 31 июля 2026 включительно.
2. Использование промокода. Выигравшая сумма скидки (30%, 40%, 50% или 100%) будет отчислена от полной стоимости курса при оформлении покупки. Полная стоимость курсов указана на сайте Академии Минфин
3. Сочетание скидок. Полученная скидка или выигрыш не унывает с другими акционными предложениями, промокодами или скидками Академии Минфин.
Поспешите забрать свой подарок — переходите по ссылке.
🔐 ВОЙТИ В ХРАНИЩЕ

Об Академии Минфин

Академия Минфин — это образовательный проект сайта «Минфин», помогающий украинцам разобраться в популярных инструментах инвестирования, научиться защищать и хранить свои деньги, уверенно принимать финансовые решения даже во время войны.
В Академии вы можете пройти индивидуальное обучение или заказать корпоративное обучение своей команде. Все программы построены на практических кейсах и экспертизе спикеров — практикующих инвесторов с многолетним опытом.
87% студентов Академии делают свою первую инвестицию уже во время учебы. Эта возможность доступна и вам.
Просмотрите доступные курсы и воркшопы.
По материалам:
Finance.ua
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