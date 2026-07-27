Украинцы смогут уволиться с работы на ВОТ из-за «Дія»: началось тестирование услуги Сегодня 10:25 — Личные финансы

Бета-тестирование продлится две недели.

Министерство экономики и окружающей среды Украины приступило к бета-тестированию услуги дистанционного прекращения трудовых отношений на временно оккупированных территориях (ВОТ). Сервис является частью цифровой экосистемы рынка труда «Обрій» и предназначен для граждан, потерявших связь с работодателем из-за оккупации или боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Несколько тысяч человек до сих пор формально привязаны к работодателю на территориях, куда физически не добраться. Дистанционное увольнение снимает этот барьер. Наша цель — чтобы до конца 2026 года 75% нуждающихся граждан смогли разблокировать свой карьерный путь просто и быстро, онлайн через Обрій», — отмечает заместитель министра экономики и окружающей среды по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Циборт.

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Как будет работать новая услуга

Тысячи украинцев до сих пор формально остаются трудоустроенными на предприятиях, учреждениях или организациях, оказавшихся на ВОТ. Фактически там они не могут работать, однако формальный статус занятости сохраняется. Поэтому люди не могут официально трудоустроиться на новую работу, получить пособие по безработице или пройти переквалификацию.

Раньше расторгнуть такой трудовой договор можно было из-за обращения в Государственную службу занятости или работодателя. Теперь это можно будет сделать через приложение «Дія».

Пользователю достаточно подать заявление и подписать его с помощью «Дія.Підпис». Далее, система автоматически проверит работодателя по перечню временно оккупированных территорий, сформированному Минразвития, зафиксирует дату увольнения, сообщит работодателю и обновит информацию в государственных реестрах.

Увольнение наступает автоматически на следующий день после регистрации заявления в системе, никаких подтверждений не требуется.

Кто может воспользоваться сервисом

Бета-тестирование продлится две недели. В течение этого периода услуга будет доступна для 658 граждан, которые ранее зарегистрировались, чтобы стать первыми пользователями. После этого она появится в меню «Дії» и станет доступной для всех.

Присоединиться к тестированию могли совершеннолетние граждане Украины, официально трудоустроенные на предприятии, в учреждении или организации на временно оккупированной территории, имеющие РНОКПП (ИНН), ID-карту или биометрический заграничный паспорт в «Дії» и не имеющие статуса безработного.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что для 40% работников в Украине эмоциональное истощение и выгорание уже является причиной сменить работу. Одновременно растет и проблема избыточной нагрузки. Если в 2025 году его называли основным источником стресса 42% работников, то в 2026 году этот показатель вырос до 47%.

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