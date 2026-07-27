Работодатели все больше берут на работу молодежь: какие профессии самые популярные и какие зарплаты предлагают Сегодня 10:00 — Личные финансы

Работодатели рассматривают трудоустройство молодых кандидатов как один из путей преодоления кадрового кризиса

Больше всего вакансий для молодых кандидатов сосредоточено в сфере розничной торговли, продаж и закупок. В то же время, Киевская область сохраняет лидерство по количеству предложений работы.

Об этом свидетельствуют данные OLX Работа

Молодежь становится все более важной категорией работников для работодателей. Бизнес не только увеличивает количество вакансий, доступных студентам и несовершеннолетним кандидатам, но готов повышать заработные платы.

Согласно результатам исследования OLX Работа и EBA, работодатели рассматривают трудоустройство молодых кандидатов как один из путей преодоления кадрового кризиса. Готовы нанимать как кандидатов без опыта (50% опрошенных работодателей), так и молодых специалистов с условием дальнейшего обучения (37%). Повышение зарплат — один из путей содержания работников и привлечения новых талантов.

Сферы с наибольшим количеством вакансий для молодежи

Наибольшее количество вакансий, подходящих студентам и кандидатам младше 18 лет, зафиксировано в сфере розничной торговли, продаж и закупок. В то же время в ряде профессий количество предложений по сравнению с июнем 2025 года заметно возросло.

Так, больше всего предложений на должность продавца, по сравнению с прошлым годом, количество объявлений возросло на 12%. Медианная зарплата в июне 2026 года составляла 25 350 грн.

Также молодым кандидатам часто предлагают работу:

кассира — медианная зарплата 25 845 грн;

продавца-консультанта — 25 475 грн;

пекаря — 33 300 грн;

менеджера по продажам — 27 750 грн.

Спрос растет и в других областях

Работодатели активно нанимают молодых работников и в других отраслях. В частности, высокий спрос наблюдается в сфере логистики, доставки, строительства и отделочных работ.

Для молодежи доступны вакансии:

грузчика — 29 159 грн;

водителя — 33 500 грн;

разнорабочего — 25 250 грн;

строителя — 36 750 грн.

На ряде этих вакансий уровень предложения заметно выше, чем в прошлом году: в количестве объявлений фиксируется +34% на вакансию грузчика, +25% - на строителя, +19% на разнорабочего.

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В летний сезон традиционно более высок спрос на работников в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма. Среди таких предложений много подходящих и студентам, и кандидатам младше 18 лет. В частности вакансии:

повара — 33 150 грн;

баристы — 21 400 грн;

официанта — 22 625 грн.

В каких регионах больше всего вакансий

Ситуация на региональных рынках труда неравномерна. В отдельных областях количество вакансий для молодежи выросло, в то время как в других — сократилось.

В частности, количество предложений работы, подходящих юным кандидатам, существенно возросло в Закарпатской (+26%), Житомирской (+24%), Львовской (+23%), Волынской (+20%) и Кировоградской (+18%) областях. Умеренный рост на +13% произошел сразу в трех областях: Черниговской, Тернопольской и Николаевской.

В Киевской области, где рынок труда наиболее насыщен, количество вакансий для юных кандидатов почти не изменилось: -1% по сравнению с июнем 2025 года.

Существенное снижение уровня предложения наблюдалось в Сумской (-28%), Полтавской (-20%) и Днепропетровской (-20%) областях.

Зарплаты на популярных вакансиях растут

На большинстве популярных вакансий для молодежи работодатели повысили уровень оплаты труда.

По сравнению с июнем 2025 года медианные зарплаты выросли:

продавцов на 18%, до 25350 грн;

штукатуров на 24%, до 80500 грн;

комплектовщиков на 25%, до 28 469 грн;

кладовщиков на 16%, до 29 000 грн;

кассиров на 15%, до 25845 грн;

грузчиков на 20%, до 29159 грн;

строителей на 21%, до 36750 грн;

барист на 16%, до 21400 грн.

Высокие показатели роста на должности продавцов консультантов и водителей: +27% до 25475 грн и +26% до 33500 соответственно.

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