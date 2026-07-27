Работодатели все больше берут на работу молодежь: какие профессии самые популярные и какие зарплаты предлагают

Молодежь становится все более важной категорией работников для работодателей. Бизнес не только увеличивает количество вакансий, доступных студентам и несовершеннолетним кандидатам, но готов повышать заработные платы.
Согласно результатам исследования OLX Работа и EBA, работодатели рассматривают трудоустройство молодых кандидатов как один из путей преодоления кадрового кризиса. Готовы нанимать как кандидатов без опыта (50% опрошенных работодателей), так и молодых специалистов с условием дальнейшего обучения (37%). Повышение зарплат — один из путей содержания работников и привлечения новых талантов.
Сферы с наибольшим количеством вакансий для молодежи
Наибольшее количество вакансий, подходящих студентам и кандидатам младше 18 лет, зафиксировано в сфере розничной торговли, продаж и закупок. В то же время в ряде профессий количество предложений по сравнению с июнем 2025 года заметно возросло.
Так, больше всего предложений на должность продавца, по сравнению с прошлым годом, количество объявлений возросло на 12%. Медианная зарплата в июне 2026 года составляла 25 350 грн.
В летний сезон традиционно более высок спрос на работников в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма. Среди таких предложений много подходящих и студентам, и кандидатам младше 18 лет. В частности вакансии:
повара — 33 150 грн;
баристы — 21 400 грн;
официанта — 22 625 грн.
В каких регионах больше всего вакансий
Ситуация на региональных рынках труда неравномерна. В отдельных областях количество вакансий для молодежи выросло, в то время как в других — сократилось.
В частности, количество предложений работы, подходящих юным кандидатам, существенно возросло в Закарпатской (+26%), Житомирской (+24%), Львовской (+23%), Волынской (+20%) и Кировоградской (+18%) областях. Умеренный рост на +13% произошел сразу в трех областях: Черниговской, Тернопольской и Николаевской.
В Киевской области, где рынок труда наиболее насыщен, количество вакансий для юных кандидатов почти не изменилось: -1% по сравнению с июнем 2025 года.
Существенное снижение уровня предложения наблюдалось в Сумской (-28%), Полтавской (-20%) и Днепропетровской (-20%) областях.