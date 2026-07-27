0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На кого сегодня наибольший спрос на рынке труда, а кто будет востребован в будущем

Личные финансы
22
На кого сегодня наибольший спрос на рынке труда, а кто будет востребован в будущем
На кого сегодня наибольший спрос на рынке труда, а кто будет востребован в будущем
Украинский рынок труда продолжает меняться. Несмотря на войну, работодатели активно ищут работников, а по отдельным вакансиям предлагают зарплату более 30 тысяч гривен.
В то же время, все больше ценят не только молодых специалистов, но и кандидатов с многолетним опытом.
Об этом рассказала директор департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Виктория Васильева, пишет kanaldim.tv.

Кто больше всего нужен

В топе — водители. Особенно определенных категорий водители международники, потому что достаточно много мужчин мобилизованы, а логистика, доставка топлива, гуманитарной помощи только растет. Водители в топе три года точно, а в некоторых регионах их дефицит достигает 30−40%.
Сфера строительства. Не хватает квалифицированных кадров каменщиков, кровельщиков, инженеров-проектировщиков, электросварщиков, токарей, особенно высоких разрядов. Работодатели «охотятся» за такими специалистами.

Какие профессии сейчас предлагают заработную плату более 30 тыс. грн

«Заработная плата в 30 тыс. грн — это не новость на украинском рынке. По определенным профессиям это вообще стартовый уровень. Зарплата водителей, особенно международников, может достигать и 100, и 120, и 150 тыс. грн. Это вакансии по крайней мере в нашей базе» — рассказывает Виктория Васильева.
Читайте также
Медицинский персонал: средний и младший, реабилитологи, психологи, психотерапевты… Им сейчас поднимают заработные платы, потому что они необходимы для работы и с гражданскими, и с военнослужащими.
В частном секторе это больше касается стоматологии. Зарплаты там могут достигать 80−100 тысяч. Хотя частные стоматологии редко выставляют свои вакансии. Думаю, они сами выискивают кандидатов, потому мы и не видим их у себя.

Какие профессии, по вашему мнению, будут пользоваться наибольшим спросом за 5−10 лет

Как говорит эксперт, это сложно прогнозировать. Но, пожалуй, это все- таки строительство — потому что нам нужно будет восстанавливать страну, и такие специалисты будут иметь огромный спрос. Гуманитарное направление, в том числе разминирование и саперы.
«Если у вас нет соответствующих навыков, то сейчас лучшее время, чтобы реализовать себя: изменить профессию, овладеть чем-то новым и в конце концов изменить жизнь. Ведь сегодня ценится не столько работник, который расскажет о своих 20 годах опыта, сколько человек, способный быстро учиться, быть активным и мобильным», — говорит она.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems