На кого сегодня наибольший спрос на рынке труда, а кто будет востребован в будущем Сегодня 08:00 — Личные финансы

На кого сегодня наибольший спрос на рынке труда, а кто будет востребован в будущем

Украинский рынок труда продолжает меняться. Несмотря на войну, работодатели активно ищут работников, а по отдельным вакансиям предлагают зарплату более 30 тысяч гривен.

В то же время, все больше ценят не только молодых специалистов, но и кандидатов с многолетним опытом.

Об этом рассказала директор департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Виктория Васильева, пишет kanaldim.tv

Кто больше всего нужен

В топе — водители. Особенно определенных категорий водители международники, потому что достаточно много мужчин мобилизованы, а логистика, доставка топлива, гуманитарной помощи только растет. Водители в топе три года точно, а в некоторых регионах их дефицит достигает 30−40%.

Сфера строительства. Не хватает квалифицированных кадров каменщиков, кровельщиков, инженеров-проектировщиков, электросварщиков, токарей, особенно высоких разрядов. Работодатели «охотятся» за такими специалистами.

Какие профессии сейчас предлагают заработную плату более 30 тыс. грн

«Заработная плата в 30 тыс. грн — это не новость на украинском рынке. По определенным профессиям это вообще стартовый уровень. Зарплата водителей, особенно международников, может достигать и 100, и 120, и 150 тыс. грн. Это вакансии по крайней мере в нашей базе» — рассказывает Виктория Васильева.

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Медицинский персонал: средний и младший, реабилитологи, психологи, психотерапевты… Им сейчас поднимают заработные платы, потому что они необходимы для работы и с гражданскими, и с военнослужащими.

В частном секторе это больше касается стоматологии. Зарплаты там могут достигать 80−100 тысяч. Хотя частные стоматологии редко выставляют свои вакансии. Думаю, они сами выискивают кандидатов, потому мы и не видим их у себя.

Какие профессии, по вашему мнению, будут пользоваться наибольшим спросом за 5−10 лет

Как говорит эксперт, это сложно прогнозировать. Но, пожалуй, это все- таки строительство — потому что нам нужно будет восстанавливать страну, и такие специалисты будут иметь огромный спрос. Гуманитарное направление, в том числе разминирование и саперы.

«Если у вас нет соответствующих навыков, то сейчас лучшее время, чтобы реализовать себя: изменить профессию, овладеть чем-то новым и в конце концов изменить жизнь. Ведь сегодня ценится не столько работник, который расскажет о своих 20 годах опыта, сколько человек, способный быстро учиться, быть активным и мобильным», — говорит она.

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