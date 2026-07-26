Фиктивный брак: каковы правовые последствия недействительности брака Сегодня 16:19 — Личные финансы

Фиктивный брак: каковы правовые последствия недействительности брака

Некоторые лица, заключая брак, могут преследовать выгоду имущественного или неимущественного характера.

Например, получение гражданства, вида на жительство, избегание обязанностей и ограничений, оформление имущества на мужа или жену, чтобы скрыть активы.

Об этом напоминает Минюст

Отсутствие намерения создать семью в момент заключения брака может быть полностью компенсировано его появлением после регистрации брака, когда по всем объективным обстоятельствам можно утверждать, что у лица появилось намерение создать семью, например, когда после регистрации брака, имевшего признаки фиктивности, лица начали вместе проживать, вести общее хозяйство, супруги детей, супруги приглашают к себе своих родителей и друзей, поддерживают интимные отношения, вместе отдыхают и посещают своих родных и близких.

Правовые последствия недействительности брака

1. Брак, признанный недействительным по решению суда, не является основанием для возникновения у лиц, между которыми он был зарегистрирован, прав и обязанностей супругов, а также прав и обязанностей, установленных супругами другими законами Украины.

2. Если в течение недействительного брака лица приобрели имущество, оно считается принадлежащим им на праве общей долевой собственности. Размер частиц каждого из них определяется в соответствии с их участием в приобретении этого имущества своим трудом и денежными средствами.

Читайте также Что можно прописать в брачном договоре в 2026 году

3. Если человек получал алименты от того, с кем был в недействительном браке, сумма уплаченных алиментов считается полученной без достаточного правового основания и подлежит возврату в соответствии с Гражданским кодексом Украины, но не более чем за последние три года.

4. Лицо, поселившееся в жилом помещении другого лица в связи с регистрацией с ним недействительного брака, не получило права на проживание в нем и может быть выселено.

5. Лицо, которое в связи с регистрацией недействительного брака изменило свою фамилию, считается именуемым этой фамилией без достаточного правового основания.

6. Правовые последствия, установленные частями второй — пятой настоящей статьи, применяются к лицу, знавшему о препятствиях к регистрации брака и скрывшему их от второй стороны и (или) от органа государственной регистрации актов гражданского состояния (статья 45 Кодекса).

Если человек не знал и не мог знать о препятствиях к регистрации брака, он имеет право:

на раздел имущества, приобретенного в недействительном браке, как общей совместной собственности супругов;

на проживание в жилом помещении, в котором он поселился в связи с недействительным браком;

на алименты в соответствии со статьями 75, 84, 86 и 88 настоящего Кодекса;

на фамилию, которую он избрал при регистрации брака (статья 46 Кодекса).

Согласно статье 1224 Гражданского кодекса Украины не имеют права на наследование по закону друг после друга лица, брак между которыми недействителен или признан таким по решению суда.

Если брак признан недействительным после смерти одного из супругов, то за другим из супругов, который пережил его и не знал и не мог знать о препятствиях к регистрации брака, суд может признать право на наследование доли того из супругов, кто умер, в имуществе, которое было приобретено ими за время этого брака.

Следует понимать, что фиктивный брак может служить одним из способов совершения уголовных правонарушений. Например, если брак заключался в целях мошенничества (статья 190 Уголовного кодекса Украины (далее — УКУ)), уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 336 УКУ).

Ранее мы писали , что можно прописать в брачном договоре в 2026 году. Брачный договор является не проявлением недоверия между супругами, а формой ответственного подхода к семейной жизни, взаимному уважению и преждевременному урегулированию важных имущественных вопросов.

Брачный договор могут заключить как лица, подавшие заявление о государственной регистрации брака, так и супругов, которые уже состоят в браке. Об этом говорится в статьях 92−103 Семейного кодекса Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.