В Налоговой объяснили, какие доходы украинцы должны декларировать Сегодня 14:17 — Личные финансы

Какие доходы нужно декларировать, Фото: magnific

Украинцы должны платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не только с зарплаты. К налогооблагаемому доходу могут относиться подарки, выигрыши, доходы от аренды, инвестиций и наследства.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Киевской области.

Специалисты отмечают, что налог уплачивается практически со всех доходов, получаемых гражданами в денежной или неденежной форме. Исключение составляют только поступления, которые освобождены от налогообложения Налоговым кодексом.

Какие доходы облагаются налогом

Под НДФЛ попадают доходы, полученные от трудовой или профессиональной деятельности. Речь идет о зарплате, вознаграждении за предоставленные услуги, а также о отдельных доходах от сотрудничества с ФЛП или самозанятыми лицами.

Также облагаются доходы от имущества. Это касается средств продажи недвижимости или автомобиля (в предусмотренных законом случаях), сдачи жилья в аренду, а также роялти за использование авторских прав или других объектов интеллектуальной собственности.

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Под налог попадают и пассивные доходы. К налогооблагаемому доходу относятся проценты по банковским вкладам, дивиденды, отдельные виды роялти, инвестиционная прибыль от операций с ценными бумагами, корпоративными правами и другими инвестиционными активами.

Налог также придется уплатить с некоторых доходов, полученных в разных жизненных ситуациях. В частности, это:

наследство и подарки (в случаях, предусмотренных законодательством);

выигрыши и призы;

отдельные страховые и пенсионные выплаты;

штрафы, пеня, неустойка и некоторые виды возмещения ущерба;

дополнительные блага, полученные от работодателя или других лиц, например безвозмездное пользование имуществом, питание, прощение долга, оплата личных расходов или другие материальные выгоды.

Какие случаи часто остаются без внимания

В ГНС обращают внимание, что граждане нередко забывают о менее очевидных доходах.

В налогооблагаемый доход могут попасть:

деньги, полученные под отчет или командировки, которые не вернули в определенный срок;

задолженность по гражданско-правовым договорам, если истек срок исковой давности и сумма превышает установленный законом размер;

доходы от доверительного управления имуществом;

отдельные виды пенсий и пожизненного содержания;

другие доходы, которые не освобождены от налога статьей 165 НКУ.

«Не все доходы граждане обязаны декларировать самостоятельно. Если налоговым агентом является работодатель, банк или другое лицо, определенное Налоговым кодексом Украины, НДФЛ удерживается и уплачивается в бюджет при выплате дохода», — говорится в сообщении.

Ранее Finance.ua писал , что работники, работающие на условиях неполного рабочего дня, могут уменьшить сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) благодаря налоговой социальной льготе (НДС). Она позволяет уменьшить налогооблагаемую базу заработной платы, с которой удерживаются налоги.

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