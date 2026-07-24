Во Львове с 1 августа возрастет тариф на воду Сегодня 15:33 — Личные финансы

Предыдущий тариф во Львове действовал с 2022 года и составил 25,88 грн за кубометр.

С 1 августа 2026 года во Львове будет действовать новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод. Стоимость водоснабжения составит 36,04 грн за 1 куб. м, водоотвод — 20,34 грн за 1 куб. м. Общий тариф будет составлять 56,38 грн за кубометр.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета.

Предыдущий тариф во Львове действовал с 2022 года и составил 25,88 грн. за кубометр. За это время существенно выросли расходы предприятия на электроэнергию (почти в 1,7 раза), топливо, реагенты и оплату труда.

«Новый тариф минимально необходим для покрытия текущих операционных расходов предприятия. Инвестиций в развитие и масштабную модернизацию сетей он не предусматривает», — подчеркнули в ЛГКП «Львовводоканал».

Как изменятся расходы для потребителей

Для жильца, использующего в месяц 3 м³ воды, сумма за водоснабжение и водоотвод вырастет ориентировочно на 92 грн. Для семьи, потребляющей 9 м³, — примерно на 275 грн в месяц.

В то же время жильцы, для которых расходы на жилищно-коммунальные услуги чрезмерны ввиду доходов семьи, могут обратиться за жилищной субсидией. Она распространяется на все жилищно-коммунальные услуги, в том числе водоснабжение и водоотвод. В случае изменения тарифа, ее размер перечисляется автоматически после вступления в силу нового тарифа. Относительно водоснабжения и водоотвода государство компенсирует стоимость ориентировочно 1,5−2 кубометров услуг на одного человека.

Почему во Львове дорогое водоснабжение

Отмечается, что у Львова одна из самых сложных систем водоснабжения в Украине. Из-за расположения города на Главном европейском водоразделе воду транспортируют во Львов на большие расстояния сотнями километров магистральных трубопроводов.

«У нас самое длинное расстояние транспортировки воды среди крупных городов Украины. Это сложная система, требующая значительных затрат электроэнергии и постоянного обслуживания. Тариф в размере 56,38 грн. покроет только энергетические затраты, заработную плату, топливо и реагенты. Инвестиционной составляющей в нем нет», — объяснил директор ЛГКП «Львовводоканал» Дмитрий Ванькович.

Отдельно во Львовводоканале отмечают, что работы по замене сетей продолжаются за счет городских программ, привлеченного финансирования и внутренних ресурсов предприятия.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Киеве пересмотрят тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. «Киевводоканал» подал Киевским городским властям расчеты новых тарифов. Согласно предложению предприятия тариф на централизованное водоснабжение для населения должен вырасти с 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м. В то же время тариф на централизованный водоотвод предлагали повысить с 14,22 грн. до 38,21 грн. за 1 куб. м. В случае утверждения этих расчетов общий тариф на водоснабжение и водоотвод составил бы 88,90 грн за кубометр вместо нынешних 30,38 грн.

В то же время в КГГА сообщили, что тариф почти 90 грн за кубометр для киевлян вводить не будут. Для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотвода составит 63,79 грн. за кубометр.

Тарифы в других городах:

Умань — 158,33 грн/м³.

Бородянка — 139,34 грн/м³.

Ужгород — 91,24 грн/м³;

Тернополь — 87,33 грн/м³;

Дрогобыч — 87,30 грн/м³.

Винница — 81,01 грн/м³;

Кривой Рог — 78,47 грн/м³;

Луцк — 67,42 грн/м³;

Черновцы — 63,56 грн/м³;

Черкассы — 56,88 грн/м³;

Львов — 56,38 грн/м³.

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