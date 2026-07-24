Как сократилось количество вакансий из-за ИИ: кого ищут меньше

Из-за несоответствия навыков кандидатов потребностям работодателей на рынке труда усиливается структурный дисбаланс.
Об этом говорится в материале «Экономической правды», авторы которого проанализировали динамику вакансий на Work.ua за три года — с июля 2023 по июнь 2026 года — и сопоставили профессии с уровнями влияния ИИ по методологии Международной организации труда (МОТ).
Какие результаты
За это время количество вакансий для копирайтеров сократилось на 60% — со 125 до 50 в месяц. Приблизительно так же уменьшился спрос на переводчиков с английского языка.
Работодатели уже ищут AI-копирайтеров — специалистов, создающих тексты вместе с ИИ-моделями. В таких вакансиях предлагают зарплату от 18 000 до 45 000 грн.
В зависимости от специализации количество вакансий для работников сократилось так:
56% до 76% для веб-программистов;
39% - веб-дизайнеров;
42% - администраторов интернет-магазинов;
25% - контент-менеджеров;
20−25% - редакторов и журналистов.
По оценке МОТ, каждый четвертый работник в мире занят в сфере, где генеративный ИИ может выполнять часть задач: писать письма, составлять отчеты или отвечать клиентам. Больше всего его влияние испытывают офисные профессии.
В Украине ИИ пока редко указывают непосредственно в вакансиях. На Work.ua искусственный интеллект или нейросети упоминаются лишь в 0,1% предложений.
Ранее мы писали, что каждый десятый украинец считает ИИ угрозой своей профессии.
Почти каждый десятый трудоустроенный украинец или учащийся уже испытывает существенную конкуренцию со стороны технологий искусственного интеллекта в своей профессиональной сфере. В то же время более половины респондентов не воспринимают ИИ как угрозу своей работе.
Среди украинцев, работающих или учащихся, более 60% не испытывают прямой угрозы со стороны искусственного интеллекта в своей профессиональной сфере.
Также мы писали о 5 навыках, которые не утратят ценности в эпоху ИИ.
Ранее Министерство цифровой трансформации и Top Lead опросили более 200 украинских компаний о том, как они используют ИИ и какой эффект это имеет для бизнеса.
Как видно из результатов, 93% опрошенных компаний уже используют ИИ. Наиболее активно планируют внедрять ИИ в торговле, маркетинге и PR, финансовом секторе, образовании и сфере услуг.
Чаще всего компании используют ИИ для анализа данных и рынка и прогнозирования.