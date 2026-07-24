Как сократилось количество вакансий из-за ИИ: кого ищут меньше Сегодня 14:00 — Личные финансы

Как сократилось количество вакансий из-за ИИ: кого ищут меньше

Из-за несоответствия навыков кандидатов потребностям работодателей на рынке труда усиливается структурный дисбаланс.

Об этом говорится в материале «Экономической правды», авторы которого проанализировали динамику вакансий на Work.ua за три года — с июля 2023 по июнь 2026 года — и сопоставили профессии с уровнями влияния ИИ по методологии Международной организации труда (МОТ).

Какие результаты

За это время количество вакансий для копирайтеров сократилось на 60% — со 125 до 50 в месяц. Приблизительно так же уменьшился спрос на переводчиков с английского языка.

Работодатели уже ищут AI-копирайтеров — специалистов, создающих тексты вместе с ИИ-моделями. В таких вакансиях предлагают зарплату от 18 000 до 45 000 грн.

В зависимости от специализации количество вакансий для работников сократилось так:

56% до 76% для веб-программистов;

39% - веб-дизайнеров;

42% - администраторов интернет-магазинов;

25% - контент-менеджеров;

20−25% - редакторов и журналистов.

По оценке МОТ, каждый четвертый работник в мире занят в сфере, где генеративный ИИ может выполнять часть задач: писать письма, составлять отчеты или отвечать клиентам. Больше всего его влияние испытывают офисные профессии.

В Украине ИИ пока редко указывают непосредственно в вакансиях. На Work.ua искусственный интеллект или нейросети упоминаются лишь в 0,1% предложений.

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Почти каждый десятый трудоустроенный украинец или учащийся уже испытывает существенную конкуренцию со стороны технологий искусственного интеллекта в своей профессиональной сфере. В то же время более половины респондентов не воспринимают ИИ как угрозу своей работе.

Среди украинцев, работающих или учащихся, более 60% не испытывают прямой угрозы со стороны искусственного интеллекта в своей профессиональной сфере.

5 навыках, которые не утратят ценности в эпоху ИИ. Также мы писали которые не утратят ценности в эпоху ИИ.

Ранее Министерство цифровой трансформации и Top Lead опросили более 200 украинских компаний о том, как они используют ИИ и какой эффект это имеет для бизнеса.

Как видно из результатов, 93% опрошенных компаний уже используют ИИ. Наиболее активно планируют внедрять ИИ в торговле, маркетинге и PR, финансовом секторе, образовании и сфере услуг.

Чаще всего компании используют ИИ для анализа данных и рынка и прогнозирования.

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