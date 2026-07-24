Каждый пятый украинец отвечает на рабочие запросы даже во время отпуска
Практически каждый пятый остается на связи
- 43% не работают, поскольку отпуск предназначен для отдыха;
- 19% остаются на связи, отвечают на звонки и сообщения, но медленнее;
- 16% приобщаются к работе только в исключительных случаях;
- 14% работают в обычном режиме, только с другого места;
- 8% периодически просматривают рабочие чаты или электронную почту.
Как украинцы отмежевываются от работы
- 41% ничего не выключают, просто не открывают рабочие чаты или почту;
- 40% отметили, что их работа не привязана к гаджетам;
- 8% отключают все оповещения;
- 7% покидают ноутбук или рабочий телефон дома;
- 4% отключают уведомления в рабочих чатах и почте и устанавливают статус «В отпуске».
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