Каждый пятый украинец отвечает на рабочие запросы даже во время отпуска Сегодня 09:14 — Личные финансы

41% украинцев работают во время отпуска

Продолжают работать в отпуске 41% опрошенных украинцев. В то же время, 43% респондентов отметили, что полностью отдыхают и не занимаются рабочими делами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber

Онлайн кредит в считаные минуты это реально. Выбрать можно среди самых выгодных предложений на рынке. Все предложения по этой ссылке

Практически каждый пятый остается на связи

По результатам опроса, ответы на вопрос «Работаете ли вы в отпуске?» распределились так:

43% не работают, поскольку отпуск предназначен для отдыха;

19% остаются на связи, отвечают на звонки и сообщения, но медленнее;

16% приобщаются к работе только в исключительных случаях;

14% работают в обычном режиме, только с другого места;

8% периодически просматривают рабочие чаты или электронную почту.

Таким образом, в общей сложности 41% опрошенных в той или иной степени работают во время отпуска.

Как украинцы отмежевываются от работы

Среди неработающих в отпуске самым распространенным ответом стало сознательное игнорирование рабочих задач без дополнительных ограничений.

Ответы на вопрос «Если не работаете, что помогает не отвлекаться на рабочие задания?» распределились так:

41% ничего не выключают, просто не открывают рабочие чаты или почту;

40% отметили, что их работа не привязана к гаджетам;

8% отключают все оповещения;

7% покидают ноутбук или рабочий телефон дома;

4% отключают уведомления в рабочих чатах и ​​почте и устанавливают статус «В отпуске».

Напомним, ранее Finance.ua писал , что многие работники откладывают отпуск, опасаясь, что без них рабочие процессы остановятся или по возвращении придется разбирать завалы из задач. На самом деле все наоборот: если заранее подготовиться к отдыху, можно спокойно перезагрузиться, а по возвращении работать более продуктивно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.