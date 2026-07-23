Что можно перевозить в метро без доплаты, а за что нужно платить Сегодня 18:00 — Личные финансы

Что можно перевозить в метро без доплаты, а за что нужно платить

Сезон летних отпусков в разгаре, все больше пассажиров путешествует с чемоданами.

Поэтому КП «Киевский метрополитен» напомнили правила и условия перевозки багажа разных форм и размеров.

Вещи, перевозимые пассажирами, можно условно разделить на три категории: багаж, длинномерные предметы и габаритные вещи.

На контрольном пункте работник визуально определяет багаж — это ручная кладь или длинномер. А в случае необходимости производит замеры.

Бесплатно можно перевозить:

багаж (чемоданы, контейнеры, клетки, детские самокаты), не превышающий в сумме трех измерений 120 см (длина, ширина, высота);

длинномерные предметы (удочки, карнизы, плинтусы, саженцы деревьев), не превышающие 150 см;

габаритные вещи (канцелярские тубусы, рулоны, обои, дорожки, линолеум) диаметром до 10 см и до 100 см высоты.

Багаж подлежит оплате:

если габариты превышают норму для бесплатной перевозки, но не превышают запрещенную, то такой багаж подлежит оплате в размере установленного тарифа на одну поездку;

если пассажир имеет право льготного проезда в метрополитене, он должен оплатить перевозку своего багажа.

Запрещено перевозить:

багаж, имеющий габариты в сумме трех измерений более 200 см;

длинномерные предметы, превышающие 220 см;

габаритные вещи (рулоны), размеры которых превышают диаметр 15 см и длину 170 см.

Размер багажа ограничен исключительно из соображений безопасности, ведь многие станции метро оборудованы эскалаторами. Также следует учесть небольшие габариты вагона и пересадочные узлы с большим пассажиропотоком.

Упаковка

Багаж обязательно должен быть в надлежащей упаковке: чехле, коробке, стрейч-пленке, полиэтиленовом пакете и т. п. Отсутствие упаковки — одна из самых распространенных ошибок при перевозке багажа или ручной клади.

Кроме привычных чемоданов, пассажиры столичного метро время от времени перевозят и довольно нетипичные вещи: линолеум, автомобильные бамперы, металлические бочки, матрасы, телевизоры, мини-холодильники, растения разных видов.

Независимо от того, что именно перевозит пассажир, все вещи должны соответствовать установленным требованиям по габаритам и должным образом упакованы.

Это поможет избежать недоразумений при прохождении контрольного пункта и сделает поездку безопасной и комфортной для всех.

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