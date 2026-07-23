Что можно перевозить в метро без доплаты, а за что нужно платить
Бесплатно можно перевозить:
- багаж (чемоданы, контейнеры, клетки, детские самокаты), не превышающий в сумме трех измерений 120 см (длина, ширина, высота);
- длинномерные предметы (удочки, карнизы, плинтусы, саженцы деревьев), не превышающие 150 см;
- габаритные вещи (канцелярские тубусы, рулоны, обои, дорожки, линолеум) диаметром до 10 см и до 100 см высоты.
Багаж подлежит оплате:
- если габариты превышают норму для бесплатной перевозки, но не превышают запрещенную, то такой багаж подлежит оплате в размере установленного тарифа на одну поездку;
- если пассажир имеет право льготного проезда в метрополитене, он должен оплатить перевозку своего багажа.
Запрещено перевозить:
- багаж, имеющий габариты в сумме трех измерений более 200 см;
- длинномерные предметы, превышающие 220 см;
- габаритные вещи (рулоны), размеры которых превышают диаметр 15 см и длину 170 см.
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