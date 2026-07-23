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В Украине усиливают финансовую ответственность за несвоевременную оплату электроэнергии — детали

Личные финансы
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В Украине усиливают финансовую ответственность за несвоевременную оплату электроэнергии — детали
В Украине усиливают финансовую ответственность за несвоевременную оплату электроэнергии — детали
Поставщики напоминают, что должникам начисляют пеню, инфляционные потери и проценты за пользование чужими средствами, а при длительной просрочке возможно отключение от сети.

Какая пеня

Согласно действующим правилам, за каждый день просрочки потребитель уплачивает пеню в размере 3% годовых от суммы долга.
Если задолженность накапливается, компания имеет право прибавлять инфляционные потери и другие финансовые начисления, которые существенно увеличивают общую сумму к оплате.

Когда могут отключить

При игнорировании предупреждений энергокомпания может инициировать отключение. Перед этим потребителю посылают официальное уведомление с указанием срока, в течение которого необходимо погасить долг или заключить договор реструктуризации. Отключения применяют как крайнюю меру, но ее частота возрастает из-за системных неплатежей.
Также поставщики призывают граждан проверить состояние лицевых счетов и не откладывать оплату, особенно в конце месяца, когда нагрузка на платежные системы традиционно увеличивается.
Потребителям также напоминают о возможности оформления субсидий, если расходы на электроэнергию превышают допустимую нагрузку на бюджет семьи.
По материалам:
Fbc.biz.ua
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