В Украине усиливают финансовую ответственность за несвоевременную оплату электроэнергии — детали Сегодня 12:12 — Личные финансы

В Украине усиливают финансовую ответственность за несвоевременную оплату электроэнергии — детали

Поставщики напоминают, что должникам начисляют пеню, инфляционные потери и проценты за пользование чужими средствами, а при длительной просрочке возможно отключение от сети.

Какая пеня

Согласно действующим правилам, за каждый день просрочки потребитель уплачивает пеню в размере 3% годовых от суммы долга.

Если задолженность накапливается, компания имеет право прибавлять инфляционные потери и другие финансовые начисления, которые существенно увеличивают общую сумму к оплате.

Когда могут отключить

При игнорировании предупреждений энергокомпания может инициировать отключение. Перед этим потребителю посылают официальное уведомление с указанием срока, в течение которого необходимо погасить долг или заключить договор реструктуризации. Отключения применяют как крайнюю меру, но ее частота возрастает из-за системных неплатежей.

Также поставщики призывают граждан проверить состояние лицевых счетов и не откладывать оплату, особенно в конце месяца, когда нагрузка на платежные системы традиционно увеличивается.

Потребителям также напоминают о возможности оформления субсидий, если расходы на электроэнергию превышают допустимую нагрузку на бюджет семьи.

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