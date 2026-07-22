Как работают ж/д билеты в Европе (цена и виды) Сегодня 21:00 — Личные финансы

Как работают ж/д билеты в Европе (цена и виды)

Планируете железнодорожное приключение по Европе? Вот что вам нужно знать о проездных билетах Eurail и Interrail, чтобы исследовать континент.

Прежде чем лоукост-авиакомпании совершили внутренние рейсы привычным явлением в Европе, железнодорожные линии соединяли города континента, от Лондона, пионера из Metropolitan Railway, старейшей в мире системой метро, ​​до Парижского метро и Берлинского U-Bahn. Переход на используемые до сих пор платформы — это не просто путешествие во времени, а путешествие в прошлое.

Если бы существовал проездной, который позволял бы путешествовать по 33 европейским странам и делал бы поездки между городами еще более доступными? Вот тут-то и понадобятся проездные Eurail или Interrail.

Благодаря сделкам с железнодорожными компаниями, такими как испанская Renfe, французская SNCF и швейцарская SBB CFF FFS, путешественники с проездными Eurail или Interrail могут садиться на большинство поездов на континенте.

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Какие страны

Это включает Австрию, Бельгию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Хорватию, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Великобританию, Грецию, Венгрию, Ирландию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Черногорию, Нидерланды. Польшу, Португалию, Румынию, Сербию, Словакию, Словению, Испанию, Швецию, Швейцарию и Турцию.

Тип билета, который вы можете приобрести, зависит от вашего места проживания.

Кто может купить

Проездные Interrail предназначены для граждан и резидентов Европы, в то время как проездные Eurail ориентированы на путешественников, проживающих в Азии, Африке, Америке и Океании.

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Цена, направления

С Global Pass пассажиры могут путешествовать в разные направления в течение нескольких дней в течение месяца или даже выбрать более долгий непрерывный проездной, позволяющий путешествовать до трех месяцев, со стоимостью проезда от 212 евро как для Eurail, так и для Interrail.

Для тех, кто планирует путешествие до одного места назначения, проездной One Country Pass позволяет провести тщательное исследование страны в течение трех-пятнадцати дней в течение одного месяца. Проездной на греческие острова на четыре дня в Эгейском море стоит 97 евро с пассажира.

В случае с Interrail One Country Passes нет маршрутов для Боснии и Герцеговины или Черногории, а в Eurail нет One Country Passes для Великобритании, Швейцарии, Боснии и Герцеговины или Черногории.

Независимо от того, путешествуете вы с Global Pass или One Country Pass, билеты не включают стоимость бронирования места, поэтому путешественники должны доплатить, чтобы забронировать место в скоростных поездах, ночных поездах и самых популярных маршрутах.

Plus Pass (бета-версия) охватывает стоимость бронирования мест на скоростных и популярных маршрутах. В настоящее время Plus Pass доступны в качестве опции с Global Pass, а также на железнодорожных маршрутах в Италии и Германии.

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«Швейцария и Италия — две из самых посещаемых стран Европы», — отмечает Interrail BV. «Они принимают около 80 миллионов туристов в год, но это не только вопрос хорошей рекламы. Эти страны популярны по правильным причинам: отличная кухня, интересная история, живописные пейзажи и легкая доступность».

Один из самых популярных маршрутов между городами — это тот, что соединяет Амстердам и Брюссель.

Поездка на скоростном поезде длится около двух часов 43 минут, а проездной Benelux Pass позволяет путешествовать не только по Нидерландам и Бельгии, но и по Люксембургу. Стоимость проезда на поезде начинается от 103 евро за три дня в течение месяца, поэтому путешественники могут наслаждаться достопримечательностями Амстердама, отведать вафли в Брюсселе и поужинать в Люксембурге.

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Также Nordic Pass упрощает поездки в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Начиная с €164, этот проездной позволяет вам исследовать такие города, как Копенгаген, Осло, Стокгольм и Хельсинки, по одному маршруту, с легким доступом ко всему: от датских пейзажей и шведской фики до норвежских фьордов и финских саун.

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