ТОП-5 мифов о технических профессиях, которые уже не действуют Сегодня 17:00 — Личные финансы

ТОП-5 мифов о технических профессиях, которые уже не действуют

Стереотипные взгляды на технические профессии сформировались в другой экономической реальности и давно не соответствуют происходящему на предприятиях.

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Выбирая техническую профессию сегодня, человек не просто находит стабильную работу с хорошей зарплатой — он становится частью отрасли, напрямую работающей на обороноспособность страны, пишет work.ua.

Дефицитные рабочие специальности — инженеры, технологи, операторы БПЛА и сварщики, а работодатели предлагают зарплаты до 120 000 грн.

Что было раньше

Раньше представление о заводе с ржавыми станками и бесперспективности «синих воротничков» живут в наших головах еще с девяностых. Но сейчас рынок труда изменился, а подобные стереотипы сегодня больше вредят искателям, чем защищают от «плохого выбора».

Украинские компании сейчас испытывают один из острейших кадровых дефицитов за последние годы, а наибольший спрос — на квалифицированных работников на производстве, в строительстве и энергетике.

Work.ua вместе с KSE ProfTech в рамках проекта «Путь мастера» разбирает самые распространенные мифы о сфере.

Миф 1. Чтобы работать в технической сфере, нужно хорошо знать физику и математику

Это убеждение отпугивает тех, кто еще в школе не дружил с точными науками. Но для большинства технических профессий глубокие школьные знания по физике или математике не являются необходимым условием.

В квалификационных требованиях к профессиям сварщика, оператора ЧПУ или монтажника электроники главное — возраст от 18 лет, базовое образование и медосмотр, а не оценки по точным наукам в школьном аттестате.

В реальной работе куда более важными оказываются практические навыки: внимательность, дисциплина, пространственное мышление, готовность и практика, практика и еще раз практика. Сложные расчеты, если они и нужны, уже заложены в программах станков или в инструкциях — нужно только научиться ими пользоваться.

Миф 2. На производстве грязно и опасно

Образ цеха с замасленными станками и дымом не отвечает современным производственным компаниям, которые сейчас конкурируют за кадры и инвестируют именно в условия труда.

Украинские предприятия активно обновляют оборудование: только за год, с декабря 2024 по ноябрь 2025-го, производители закупили 317 единиц промышленного оборудования на 818,2 млн грн в рамках государственной программы, которая компенсирует 15% стоимости.

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А в начале 2026 года Министерство экономики впервые в этом году расширило перечень подпадающей под такую ​​компенсацию техники. То есть, модернизация производства продолжается, и государство сознательно этот процесс поддерживает.

Миф 3. В технической сфере низкие зарплаты

Этот стереотип, пожалуй, дороже всего стоит тем, кто в него верит.

Обучение на «Праве», одной из самых популярных специальностей среди абитуриентов, стоит в 2026 году от 236 000 до 388 400 грн за четыре года бакалавриата. Средняя зарплата юриста в Киеве — 37 500 грн.

При этом обучение на оператора ЧПУ в KSE ProfTech бесплатно и длится до 6 недель, а медианная зарплата по этой профессии — 45 000 грн. За год-два квалифицированный оператор ЧПУ может зарабатывать и существенно больше — 85 000+ грн.

Техническая профессия не уступает ни уровню дохода, ни карьерному росту, а конкуренция за место в технических специальностях пока гораздо ниже, чем среди «белых воротничков».

Миф 4. Технические профессии — не для женщин

Исторически производство считалось «мужской территорией», но цифры за последние два года показывают, насколько быстро картина меняется.

Работодатели на технических производствах все чаще оценивают кандидатов по навыкам, а не по полу. Этот подход подтверждает не только рост количества женщин в технических профессиях, но и прямые свидетельства самих специалистов отрасли о том, что успеха в технической профессии можно добиться независимо от пола, если есть возможность себя проявить.

Миф 5. Это тяжелый физический труд, который скоро заменят роботы

Одно из самых распространенных опасений по поводу будущего рынка труда — автоматизация заменит людей. Но автоматизация производства не отменяет потребности в специалистах, а просто меняет их функции.

Современным предприятиям нужны люди, умеющие настраивать оборудование, контролировать качество, обслуживать станки, работать со сложными производственными процессами и устранять неисправности — управлять автоматизацией, а не конкурировать с ней.

Поэтому спрос на квалифицированных технических специалистов остается высоким даже на фоне внедрения нового оборудования.

Относительно физической нагрузки в технических профессиях она отличается в зависимости от специализации. К примеру, монтаж электроники имеет по большей части сидячую работу, оператор ЧПУ управляет оборудованием через программы и панель управления, а также в сварке все больше операций выполняется с применением современной техники.

Напомним, Министерство экономики и Государственный центр занятости 11 мая презентовали проект взрослой стажировки для людей 50+ «Опыт имеет значение».

По замыслу, программа должна «подружить» бизнес, страдающий от нехватки кадров, с украинцами среднего возраста — у которых есть желание и силы работать, но из-за общественных стереотипов считаются менее конкурентными на рынке труда по сравнению с молодежью.

Также если ищете работу без привязки к офису — украинские компании активно нанимают работников на дистанционный формат работы, предлагая гибкий график и возможность работать с любой точки мира.

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