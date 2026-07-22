Нужно ли военным ждать завершения контракта, чтобы подписать новый мотивационный — разъяснение Минобороны Сегодня 14:04 — Личные финансы

Контракт на прохождение военной службы может быть досрочно прекращен

В рамках первого этапа трансформации Сил обороны военнослужащие и гражданские могут заключать новые мотивационные контракты, предусматривающие определенный срок службы, денежное довольствие и гарантию отсрочки после увольнения. В то же время, действующим военнослужащим не нужно ждать завершения текущего контракта, чтобы заключить новый.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

После подписания мотивационного контракта действие предыдущего прекращается, а новый вступает в силу с даты, указанной в приказе по личному составу. Заключить новый мотивационный контракт можно только с тем подразделением, в котором военнослужащий проходит службу и находится в списках личного состава. Для заключения контракта с другой воинской частью необходимо сначала оформить официальный перевод, а после этого подавать документы.

Как перейти на новый контракт

Для перехода на мотивационный договор необходимо подать соответствующий рапорт.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта могут сделать это через приложение «Армия+». Если приложение не используется или контракт заключается для прохождения службы в другом военном формировании, рапорт следует подать в бумажной форме по команде.

Данный рапорт должен быть рассмотрен не позднее чем через 14 дней. После его согласования военнослужащий может заключить новый контракт.

Какие сроки службы предусмотрены

Система мотивационных контрактов устанавливает четкие сроки службы в зависимости от должности и подразделения. Ключевой принцип — по истечении срока контракта предоставляется гарантированное право на увольнение без привязки к военному положению.

Действующие военнослужащие могут заключить мотивационный контракт сроком на 10 или 24 месяца. Перечень боевых должностей и боевых частей, на которые распространяется срок службы 10 месяцев, утвержден отдельным приказом Министерства обороны Украины.

Если военнослужащий не хочет продолжать службу, после освобождения он получает отсрочку от призыва: базовые 6 месяцев + дополнительное время отсрочки в зависимости от участия в боевых действиях и общего стажа службы.

Какие гарантии предусмотрены

Кроме права на отсрочку после завершения контракта, государство предоставляет военнослужащим ряд других гарантий.

В частности, предусмотрено обязательное прохождение обучения или подготовки при назначении на должность по новой специальности, а также возможность карьерного роста с учетом приобретенного опыта и личных пожеланий.

Военнослужащим выплачивается единовременное пособие после заключения первого контракта, ежемесячное денежное довольствие, дополнительные выплаты, боевые вознаграждения и надбавки.

Также гарантируется предоставление отпусков, льготной ипотеки, компенсаций и других льгот, предусмотренных военнослужащих и членов их семей.

Контракт на прохождение военной службы может быть досрочно прекращен на основаниях, определенных статьей 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Какие условия содержит контракт

В контракте определены основные условия прохождения военной службы. В нем указываются:

личные данные военнослужащего;

воинская часть и должность, на которую он назначается;

дата начала и окончания контракта;

общие права и обязанности;

гарантии, выплаты и социальное обеспечение;

основания и порядок прекращения или продления контракта.

За три месяца до истечения срока контракта военный извещает командование о намерении продолжать военную службу, если у него есть соответствующее желание.

Если этого не сделать, военный увольняется со службы в связи с истечением срока контракта.

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