Как оплачивается неполное и сокращенное рабочее время — разъяснение Сегодня 09:05 — Личные финансы

Основное отличие между этими режимами работы заключается в оплате труда

Неполное и сокращенное рабочее время — это разные режимы работы, имеющие разные правовые основания и правила оплаты труда.

Об этом сообщает Профессиональный союз работников здравоохранения Украины.

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Неполное рабочее время

Согласно статье 56 Кодекса законов о труде Украины, по договоренности между работником и работодателем может быть установлен неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Это возможно как при принятии на работу, так и в процессе трудовых отношений.

В то же время для отдельных категорий работников работодатель обязан установить неполное рабочее время по их просьбе. Такое право имеют:

беременные женщины;

женщины, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, в частности находящегося на попечении;

работники, которые ухаживают за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

Если инициатором введения неполного рабочего времени является работодатель в связи с изменениями организации производства и труда, это считается изменением существенных условий труда.

Во время военного положения работника необходимо сообщить о таких изменениях не позднее их введения. В отличие от обычного порядка двухмесячный срок предупреждения не применяется. Закон не определяет минимальное количество дней для уведомления, однако работник должен быть ознакомлен с изменениями под подпись до момента их вступления в силу.

В случае работы на условиях неполного рабочего времени заработная плата выплачивается пропорционально фактически отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ.

По тому же принципу определяется минимальный гарантированный размер оплаты труда медицинских, фармацевтических работников и специалистов по реабилитации государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, установленный постановлением Кабинета Министров Украины № 28 от 13 января 2023 года.

Сокращенное рабочее время

Сокращенная продолжительность рабочего времени не является неполной занятостью. Это государственная гарантия для отдельных категорий работников, которая подразумевает уменьшение нормы рабочего времени без уменьшения заработной платы.

Согласно статье 51 Кодекса законов о труде Украины сокращенное рабочее время устанавливается, в частности:

работникам от 16 до 18 лет;

работникам, выполняющим работы с вредными условиями труда;

отдельным категориям работников, определенным законодательством, в том числе врачам, учителям и другим.

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Для работников учреждений здравоохранения нормы сокращенной продолжительности рабочего времени определены приказом Минздрава № 319 от 25 мая 2006 года.

Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, сокращенная рабочая неделя устанавливается в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины № 163 от 21 февраля 2001 года и № 442 от 1 августа 1992 года.

Кроме того, предприятия, учреждения и организации могут за свой счет устанавливать сокращенное рабочее время для лиц с инвалидностью, работников, имеющих детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, а также для одиноких матерей и родителей.

В чем главная разница

Основное отличие между этими режимами работы заключается в оплате труда:

неполное рабочее время — работник работает меньше часов, а заработная плата начисляется пропорционально отработанному времени или выполненному объему работ;

сокращенное рабочее время — для работника установлена меньше норма рабочего времени, но он получает заработную плату в полном размере должностного оклада или тарифной ставки.

Именно эта разница является ключевой при применении норм трудового законодательства и расчете заработной платы.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что дефицит рабочей силы перестал быть временным следствием войны и превратился в один из ключевых вызовов для украинской экономики. 78% работодателей заявляют о нехватке работников, а более двух третей ожидают, что ситуация в ближайшие годы будет только ухудшаться.

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