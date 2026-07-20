Рынок труда в первом полугодии 2026 года: какие вакансии закрывают быстрее всего, а какие остаются без откликов Сегодня 11:01 — Личные финансы

Работодатели представили более 240 тысяч вакансий

В первом полугодии 2026 года работодатели быстрее всего закрывали вакансии продавцов продовольственных товаров, водителей и поваров. Если же говорить о профессиях, которые неоднократно в этом году появлялись в вакансиях, но не получали никакой обратной связи от искателей работы, то это: машинист автомотрисы, помощник машиниста электропоезда, поездной электромеханик.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

За первое полугодие 2026 года работодатели, которые пользовались сервисами Государственной службы занятости, предоставили более 240 тыс. вакансий. Из них удалось укомплектовать 131,5 тыс. В то же время в Государственную службу занятости за содействием в трудоустройстве обратились 230 тыс. человек, получивших статус безработного.

Почему не все вакансии удается закрыть

Основной причиной в службе называют несоответствие между навыками, квалификацией и карьерными ожиданиями работодателей и реальными потребностями работодателей.

Сколько людей прошли обучение

За шесть месяцев 2026 при поддержке Государственной службы занятости дополнительное обучение прошли 37 тыс. человек. Из них около 30 тыс. искателей работы получали новые профессиональные знания и навыки, в том числе более 20 тыс. обучались в центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости.

Кроме того, 4,1 тыс. человек получили ваучеры на обучение, что позволило им овладеть новой профессией или повысить квалификацию.

Какие вакансии чаще всего укомплектовывали

Самые высокие показатели укомплектования имели следующие вакансии:

продавец продовольственных товаров — 6,7 тыс.;

водитель автотранспортных средств — 6,2 тыс.;

повар — 3,3 тыс.;

бухгалтер — 2,7 тыс.;

охранник — 2,4 тыс.;

администратор — 2,2 тыс.

На какие вакансии не было откликов

В то же время на отдельные вакансии, которые неоднократно появлялись в базе Государственной службы занятости, не поступило ни одного отклика от искателей работы. Среди них:

машинист автомотрисы;

помощник машиниста электропоезда;

поездной электромеханик;

моторист;

машинист установок обогащения и брикетирования;

мойщик летательных аппаратов;

техник-метеоролог;

заведующий ветеринарной клиникой.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Work.ua писал , что в июне украинские работодатели не только активно публиковали вакансии, но и получили рекордное количество отзывов от кандидатов. В то же время, наибольший спрос сохраняется на рабочие профессии.

Аналитики отмечают, что сезонность рынка труда изменилась. В июне компании опубликовали более 114 тыс. вакансий — один из самых высоких показателей с начала 2026 года. В то же время работодатели получили рекордное количество отзывов за последние годы.

Также мы рассказывали , что почти каждый десятый трудоустроенный украинец или обучающийся уже испытывает существенную конкуренцию со стороны технологий искусственного интеллекта в своей профессиональной сфере. В то же время более половины респондентов не воспринимают ИИ как угрозу своей работе.

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