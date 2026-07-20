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За что с владельцев газовых приборов могут взыскать 2 000 грн

Личные финансы
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За что с владельцев газовых приборов могут взыскать 2 000 грн
За что с владельцев газовых приборов могут взыскать 2 000 грн
В Украине техническое обслуживание газовых сетей и приборов — обязательное условие эксплуатации для каждого потребителя. Тариф на соответствующую услугу может достигать 2000 грн, а нарушив соответствующее правило предусматривается наказание.
Об этом сообщает в заявлении начальница службы по ТО филиала «Газсети» Юлия Марецкая.

Какие условия проведения проверки

Как отметила специалист, для всех украинских потребителей действует распределение платежей за техобслуживание газовых сетей:
  1. Техобслуживание внутридомовых систем (ТО ВДСГ): относительно общих газовых сеток многоквартирных домов (подъездов, фасадных труб). За это жильцы должны рассчитываться коллективно, а тариф устанавливается отдельно для каждого дома, который будет зависеть от протяженности труб и количества квартир.
  2. Техническое обслуживание внутри квартиры или дома: входит мониторинг работы личного счетчика, труб после запорного крана, плиты или котла. Для проведения таких работ собственник лично должен подписать персональное соглашение.
Осуществлять техобслуживание приборов в доме необходимо один раз в год. Речь идет о регулярной чистке горелок и смазке кранов. Это будет гарантировать отсутствие утечек газа и экономию, поскольку исправное оборудование будет потреблять меньше ресурса.
Потребители вправе сами выбрать производителя работ, однако предприятие обязано иметь лицензию. При проверке клиент должен предоставить газораспределительной компании договор с сертифицированной фирмой, осуществляющей техобслуживание.
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В то же время газовые приборы, не прошедшие обязательное ежегодное техобслуживание, будут подлежать отключению. Обеспечение такой проверки — прямая обязанность каждого потребителя, являющегося балансодержателем/собственником жилья. Безопасность использования голубого топлива — это общая ответственность.

Как определяют тарифы на услугу

По словам эксперта, стоимость техобслуживания зависит от количества и типа техники в доме, сложности газовых приборов, установленных в доме, однако размер платы в квитанциях за эту услугу может существенно отличаться.
Соцпакет (ориентировочно 435 грн): рассчитан на квартиры только с газовыми плитами. В сумму входит проверка внутренних газопроводов, смазка крана к плите и кранов самого прибора, очистка горелок.
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Техобслуживание в частном секторе индивидуальных домов будет стоить гораздо дороже: от 1500 до 2000 грн. В частности, более высокая стоимость обусловлена ​​большим количеством техники (индивидуальные отопительные котлы и газовые водонагреватели, колонки).
Льготы и скидки на эти услуги госстандарты не предусматривают.
Ранее мы писали, что с октября 2026 года украинцы получат обновленные платежные документы за распределение природного газа. Изменения, которые вступят в силу с 1 октября 2026 г., утвердила Национальная комиссия по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
По материалам:
Novyny.live
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