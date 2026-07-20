Какую пенсию получает большинство украинцев в 2026 году — свежие данные ПФУ Сегодня 17:01 — Личные финансы

Средняя пенсия в Украине составляет 7272,68 гривны

Пенсионный фонд Украины обнародовал свежую статистику по размеру назначенных пенсионных выплат по состоянию на 1 июля 2026 года. Согласно данным ПФУ, средняя пенсия в Украине составляет 7272,68 гривны.

География выплат

Лидером по уровню выплаты остается столица. В Киеве средняя пенсия составляет 9 901,43 грн. Далее показатели следующие:

Донецкая область — 8 990,33 грн;

Луганская область — 8 752,15 грн;

Днепропетровская область — 8 080,00 грн;

Киевская область — 7 681,25 грн;

Запорожская область — 7 680,43 грн;

Харьковская область — 7 254,76 грн.

Самый низкий средний уровень пенсий зафиксирован в Тернопольской области — 5 656,53 грн, в Черновицкой (5 839,45 грн) и Закарпатской (5 917,68 грн) областях.

Сколько получают пенсионеры

В Украине насчитывается 9 976 619 пенсионеров.

Четверть от всего пожилых людей (24,0% или почти 2,4 млн человек) получают выплаты от 3 001 до 4 000 гривен. Средний размер выплаты в этой категории — 3 581,58 грн.

Еще 17,2% граждан получают от 4 до 5 тысяч гривен.

Состояние свыше 30 000 гривен имеет 0,3% от общего количества получателей (29 530 человек). Средняя выплата по этой категории составляет 47 842,87 грн в месяц.

Подробнее:

свыше 30 000 грн: 0,3% (средняя — 47 842,87 грн);

от 25 001 до 30 000 грн: 1,7% (средняя — 26 167,35 грн);

от 20 001 до 25 000 грн: 2,4% (средняя — 22 208,94 грн);

от 15 001 до 20 000 грн: 4,9% (средняя — 17 208,79 грн);

от 10 001 до 15 000 грн: 9,6% (средняя — 12 021,17 грн);

от 9 001 до 10 000 грн: 3,3% (средняя — 9 469,24 грн);



от 8 001 до 9 000 грн: 4,3% (средняя — 8 476,89 грн);



от 7 001 до 8 000 грн: 5,7% (средняя — 7 475,07 грн);



от 6 001 до 7 000 грн: 8,3% (средняя — 6 450,87 грн);



от 5 001 до 6 000 грн: 14,9% (средняя — 5 378,23 грн);



от 4 001 до 5 000 грн: 24,0% (средняя — 3 581,58 грн);



до 3 000 грн: 3,4% (средняя — 2 465,08 грн).



Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Украине и женщины, и мужчины могут выйти на пенсию в 60 лет. Однако сам по себе возраст не гарантирует назначения выплат: ключевое значение имеет наличие требуемого страхового стажа. В 2026 году для выхода на пенсию по возрасту действуют следующие требования:

в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — не менее 23 лет стажа;

в 65 лет — не менее 15 лет стажа.

Также мы писали , что почти каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать — 2,8 млн человек. Их средний уровень пенсии выше — около 7,9 тысяч гривен в месяц.

В среднем Украина ежегодно теряет около 170 тысяч пенсионеров. С начала полномасштабной войны их количество сократилось уже на 740 тысяч.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.