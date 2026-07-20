Какую пенсию получает большинство украинцев в 2026 году — свежие данные ПФУ
География выплат
- Донецкая область — 8 990,33 грн;
- Луганская область — 8 752,15 грн;
- Днепропетровская область — 8 080,00 грн;
- Киевская область — 7 681,25 грн;
- Запорожская область — 7 680,43 грн;
- Харьковская область — 7 254,76 грн.
Сколько получают пенсионеры
- свыше 30 000 грн: 0,3% (средняя — 47 842,87 грн);
- от 25 001 до 30 000 грн: 1,7% (средняя — 26 167,35 грн);
- от 20 001 до 25 000 грн: 2,4% (средняя — 22 208,94 грн);
- от 15 001 до 20 000 грн: 4,9% (средняя — 17 208,79 грн);
- от 10 001 до 15 000 грн: 9,6% (средняя — 12 021,17 грн);
- от 9 001 до 10 000 грн: 3,3% (средняя — 9 469,24 грн);
- от 8 001 до 9 000 грн: 4,3% (средняя — 8 476,89 грн);
- от 7 001 до 8 000 грн: 5,7% (средняя — 7 475,07 грн);
- от 6 001 до 7 000 грн: 8,3% (средняя — 6 450,87 грн);
- от 5 001 до 6 000 грн: 14,9% (средняя — 5 378,23 грн);
- от 4 001 до 5 000 грн: 24,0% (средняя — 3 581,58 грн);
- до 3 000 грн: 3,4% (средняя — 2 465,08 грн).
- в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;
- в 63 года — не менее 23 лет стажа;
- в 65 лет — не менее 15 лет стажа.
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