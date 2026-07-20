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Штрафы за субаренду земли — разъяснение ГНС

Аграрный рынок
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Штрафы за субаренду земли — разъяснение ГНС
Штрафы за субаренду земли — разъяснение ГНС
Государственная налоговая служба разъяснила, применяются ли штрафные санкции в отношении арендаторов земель государственной и коммунальной собственности, если плата за субаренду превышает размер арендной платы, определенной договором аренды.
В ведомстве подчеркнули, что Налоговый кодекс Украины не предусматривает ответственности в виде штрафа за такое нарушение.

Что предусматривает законодательство

Согласно Налоговому кодексу, арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности является обязательным платежом, взимаемым на основании заключенного договора аренды.
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В то же время, Закон Украины «Об аренде земли» устанавливает, что условия договора субаренды не могут противоречить условиям основного договора аренды.
Кроме того, часть третья статьи 8 Закона определяет, что размер платы за субаренду земель государственной и коммунальной собственности не может превышать арендную плату, установленную договором аренды.
Исключение составляют частные случаи передачи в субаренду земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, которые находятся в аренде государственных акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью со 100% государственной долей, если такая передача осуществляется на конкурентной основе.

Будут ли штрафовать

В ГНС обратили внимание, что действующие формы налоговых деклараций по плате за землю не содержат информации о размере платы за субаренду.
В то же время Налоговый кодекс не устанавливает штрафные санкции для арендаторов государственных или коммунальных земельных участков в случае, если плата за субаренду превышает размер арендной платы.
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Таким образом, хотя требование Закона «Об аренде земли» об ограничении размера субарендной платы остается в силе, налоговое законодательство не предусматривает финансовую ответственность со стороны ГНС именно за такое нарушение.
Ранне мы писали о вызовах перед фермерами при вступлении в ЕС. Сегодня существует определенное нагнетание в фермерских кругах Европейского союза по поводу того, как Украина будет заходить в ЕС и как Украина будет получать дотации. Об этом отметила Александра Авраменко в Люблине 8 июля.
«Совместная аграрная политика ЕС меняется, но в то же время много манипуляций с цифрами. Когда другие государства присоединялись к ЕС, для них увеличивался размер общей аграрной политики. Почему всегда говорят, когда Украина присоединится, она обязательно заберет чью-то долю? — спрашивает эксперт. — Так же было когда другие присоединявшиеся страны и Польша тому свидетель, у нее был переходный период в получении дотаций. Это логично, что Украина так же будет заходить в ЕС — бюджет будет увеличен».
По материалам:
Finance.ua
Агробизнес
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