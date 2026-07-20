Государственная налоговая служба разъяснила, применяются ли штрафные санкции в отношении арендаторов земель государственной и коммунальной собственности, если плата за субаренду превышает размер арендной платы, определенной договором аренды.
В ведомстве подчеркнули, что Налоговый кодекс Украины не предусматривает ответственности в виде штрафа за такое нарушение.
Что предусматривает законодательство
Согласно Налоговому кодексу, арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности является обязательным платежом, взимаемым на основании заключенного договора аренды.
В то же время, Закон Украины «Об аренде земли» устанавливает, что условия договора субаренды не могут противоречить условиям основного договора аренды.
Кроме того, часть третья статьи 8 Закона определяет, что размер платы за субаренду земель государственной и коммунальной собственности не может превышать арендную плату, установленную договором аренды.
Исключение составляют частные случаи передачи в субаренду земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, которые находятся в аренде государственных акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью со 100% государственной долей, если такая передача осуществляется на конкурентной основе.
Будут ли штрафовать
В ГНС обратили внимание, что действующие формы налоговых деклараций по плате за землю не содержат информации о размере платы за субаренду.
В то же время Налоговый кодекс не устанавливает штрафные санкции для арендаторов государственных или коммунальных земельных участков в случае, если плата за субаренду превышает размер арендной платы.
Таким образом, хотя требование Закона «Об аренде земли» об ограничении размера субарендной платы остается в силе, налоговое законодательство не предусматривает финансовую ответственность со стороны ГНС именно за такое нарушение.
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