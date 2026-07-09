Украина и Польша на едином аграрном рынке ЕС: о вызовах перед фермерами Сегодня 17:00 — Аграрный рынок

Украина и Польша на едином аграрном рынке ЕС: о вызовах перед фермерами

Сегодня существует определенное нагнетание в фермерских кругах Европейского союза по поводу того, как Украина будет заходить в ЕС и как Украина будет получать дотации.

Об этом отметила Александра Авраменко (Head of the European Integration Committee at UCAB (Ukrainian Agribusiness Club) в Люблине, 8 июля, на конференции, организованной Warsaw Enterprise Institute совместно с Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) при поддержке Международного фонда «Возрождение» и Open.

«Совместная аграрная политика ЕС меняется, но в то же время есть много манипуляций с цифрами. Когда другие государства присоединялись к ЕС, для них увеличивался размер общей аграрной политики. Почему всегда говорят, когда Украина присоединится, то она обязательно заберет чью-то долю? — спрашивает эксперт. — Так же было когда другие страны присоединялись, и Польша тому свидетель, у нее был переходный период в получении дотаций. Это логично, что Украина будет так же заходить в ЕС — бюджет будет увеличен».

Эксперт обратила внимание на несколько важных аспектов.

Первый момент — Украина не претендует на бюджеты других стран-членов ЕС. Для Украины, скорее всего, будет сформирован отдельный финансовый пакет в рамках бюджета Европейского Союза, который будет постепенно увеличиваться. Поэтому, по словам эксперта, преждевременно утверждать, что украинский аграрный сектор будет «забирать» дотации других стран.

Второй важный аспект — структура аграрного сектора Украины и Польши.

«Часто можно услышать, что польский аграрный сектор — преимущественно фермерские хозяйства и небольшие земельные наделы. В Украине ситуация в значительной степени похожая. Однако мы не оцениваем аграрный сектор только с точки зрения его социальной роли, поскольку украинское сельское хозяйство исторически не имело такого уровня поддержки. Мы рассматриваем его с позиции реального ведения предпринимательской деятельности», — отметила эксперт.

По ее словам, к аграрному сектору следует относить прежде всего юридически зарегистрированные фермерские хозяйства и предприятия, уплачивающие налоги. В эту категорию входят как небольшие фермы, так и крупные аграрные компании.

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«В то же время, в Украине существует около 4 млн домохозяйств, которые мы не учитываем как активных фермеров, поскольку они преимущественно выращивают продукцию для собственного потребления и не осуществляют ее системные продажи. Если учитывать именно предпринимательский сегмент, украинский аграрный сектор становится значительно более похожим на европейскую и, в частности, польскую модель», — пояснила она.

Эксперт также подчеркнула, что украинский агросектор часто ассоциируют исключительно с крупными агрохолдингами, однако крупные аграрные компании существуют и в странах Европейского Союза.

«Почему так мало говорят о том, что в Европе также есть крупные аграрные компании, возделывающие десятки тысяч гектаров? Вопрос состоит в другом: получают ли эти компании государственную поддержку? Из того, что мы видим в открытых источниках — да», — отметила эксперт.

Возникает вопрос: где проходит граница? Если крупные европейские агрокомпании могут получать дотации, крупные украинские производители — нет. «Тогда нужно более подробно обсуждать сами принципы предоставления этой поддержки — как для европейских, так и для украинских производителей», — подытожила она.

Эксперт также отметила вопрос соответствия украинских производителей стандартам ЕС.

По ее словам, украинские аграрии должны постепенно адаптироваться к европейским требованиям производства, однако уже сейчас раздаются заявления о возможном ограничении доступа украинской продукции к общему рынку ЕС из-за квот после вступления Украины в Союз.

«Эти вещи не могут существовать одновременно: либо мы говорим об общем рынке, либо о квотировании доступа к нему. В то же время, такие предложения уже звучат в отношении украинских аграрных производителей», — отметила эксперт.

По ее мнению, часть европейских фермеров фактически выдвигает к Украине противоречивые требования: полностью адаптироваться к стандартам ЕС, не получать финансовую поддержку из-за большого масштаба отдельных аграрных предприятий и одновременно иметь ограниченный доступ к единому рынку из-за того же фактора.

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«Украинские аграрные производители понимают, что необходимо двигаться в направлении европейских стандартов. Однако мы просим предусмотреть переходные периоды для их внедрения», — пояснила она.

По словам эксперта, постепенная адаптация позволит украинским производителям модернизировать производство без чрезмерной финансовой нагрузки.

«Мы будем постепенно внедрять европейские стандарты, поскольку физически и финансово не можем сделать это сиюминутно. Сегодня наши реалии таковы, что нам необходимо, прежде всего, сохранить производство. Именно благодаря доступу на рынок ЕС мы сможем модернизироваться», — отметила она.

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