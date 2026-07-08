Украинские аграрии собрали первый миллион тонн зерна Сегодня 07:52 — Аграрный рынок

Украинские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

В Украине продолжается жатва ранних зерновых и зернобобовых культур. На 7 июля к уборке урожая приступили аграрии 15 областей.

Об этом сообщает Минэкономики.

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В настоящее время обмолочено 251,4 тыс. га, что составляет 3% от прогнозируемой площади (в прошлом году на эту дату было обмолочено 331,9 тыс. га). Собрано 1,022 млн. тонн зерна нового урожая при средней урожайности 40,7 ц/га.

В частности, собрано:

пшеницы — 264,61 тыс. тонн с площади 64,13 тыс. га, средняя урожайность составляет 41,3 ц/га;

ячменя — 719,4 тыс. тонн, обмолочено 171,66 тыс. га, средняя урожайность — 41,9 ц/га;

гороха — 35,11 тыс. тонн, обмолочено 15,6 тыс. га, средняя урожайность — 22,5 ц/га.

Наибольшие объемы уборки в южных регионах. Одесчина — 389 тыс. тонн с площади 93 тыс. га (в том числе 32,2 тыс. тонн пшеницы, 328,7 тыс. тонн ячменя и 28,1 тыс. тонн гороха). Николаевщина — 347,2 тыс. тонн с площади 95 тыс. га (в том числе 108,8 тыс. тонн пшеницы, 232,5 тыс. тонн ячменя и 5,9 тыс. тонн гороха).

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В целом по стране площади по сравнению с прошлым годом на эту дату обмолочены меньше, однако средняя урожайность пока фиксируется выше: 40,7 ц/га против прошлогодних 26,1 ц/га.

«В этом году из-за погодных условий жатва началась несколько позже. Но аграрии работают максимально интенсивно, и уже есть первый миллион тонн зерна — это хороший результат для этой даты. Он стал возможным благодаря слаженной работе производителей и эффективной организации полевых работ даже в условиях логистических вызовов», — отмечает заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Также в Херсонской и Ивано-Франковской областях начали сбор рапса. В настоящее время обмолочено 1,22 тыс. га, что составляет 4% от запланированной площади. Собрано 2,68 тыс. тонн масличной культуры при средней урожайности 22 ц/га.

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