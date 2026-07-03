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Стоимость земли в Украине растет быстрее, чем инфляция

Аграрный рынок
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Сельскохозяйственные участки
Сельскохозяйственные участки
Через пять лет после открытия рынка земли было заключено более полумиллиона сделок, а цены на сельскохозяйственные участки росли быстрее инфляции.
Об этом свидетельствует аналитика Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Агроцентр.
Напомним, рынок земли заработал 1 июля 2021 г. после отмены многолетнего моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В KSE отмечают, что, несмотря на войну, рынок демонстрирует стабильное развитие, а открытие доступа для юридических лиц с 1 января 2024 сделало его более ликвидным и привлекательным для инвесторов.

Результаты рынка земли за 5 лет

За пять лет в Украине было заключено более 500 тыс. сделок купли-продажи земельных участков общей площадью около 1,15 млн гектаров. Наибольшие площади проданы в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
В то же время , средневзвешенная стоимость одного гектара земли выросла с примерно 30 тыс. грн в 2021 году до почти 66 тыс. грн. В исследовании отмечают, что темпы удорожания превышают уровень инфляции, что повышает инвестиционную привлекательность земельных участков.
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Важную роль в земельных отношениях продолжает играть аренда государственных и коммунальных земель через систему электронных аукционов «Прозорро.Продажи».
По данным KSE Агроцентр, через открытые торги уже передано в аренду более 237 тысяч гектаров земли, а количество успешных аукционов превысило 21 тысячу.
Конкурентные торги также оказывают существенное влияние на стоимость аренды. В среднем финальная ставка по результатам аукционов почти в четыре раза превышает стартовую, что свидетельствует об эффективности открытой конкуренции по сравнению с определением арендной платы без торгов.
Ранее мы сообщали, что на данный момент возможностей и инструментов для инвестирования хватает. Среди них земля и недвижимость. Какой из этих вариантов выгоднее — рассказал эксперт.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Рынок землиЗемельный участок
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