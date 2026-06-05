Почему земля в Украине дорожает — 3 причины Сегодня 21:03 — Аграрный рынок

Инвестиции в землю

Несмотря на войну и экономические риски, спрос на сельскохозяйственные участки не исчезает, а цены продолжают расти. В 2026 году средняя стоимость гектара составила 75,1 тыс. грн, что стало одним из самых высоких показателей на рынке земли.

Старший проектный менеджер по земельной реформе Офиса реформ Кабмина Андрей Мартын в эфире Lviv Media объяснил причины удорожания и можно ли считать нынешнюю цену обоснованной.

Почему земля в Украине дорожает даже вопреки войне

По словам Мартына, на рост стоимости сельскохозяйственных земель влияет сразу несколько факторов.

В первую очередь аграрный сектор постепенно оправился после потрясений 2022 года. Сельхозпроизводители адаптировались к новым условиям, наладили логистику, нашли альтернативные маршруты для экспорта продукции и частично восстановили прибыльность бизнеса.

Еще один фактор — усиление конкуренции за земельные ресурсы. Из-за боевых действий часть аграрных предприятий переместила деятельность в относительно безопасные регионы. Поскольку пригодных для возделывания земель не становится больше, повышенный спрос закономерно подталкивает цены вверх.

Кроме того, значительная часть сделок заключается по нормативной денежной оценке земельных участков. Она ежегодно индексируется в соответствии с инфляцией, что автоматически прибавляет к стоимости земли еще около 8−10%.

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Обоснована ли цена 75 тыс. грн за гектар

Комментируя нынешний уровень цен, эксперт отметил, что он отображает реальное состояние рынка и фактически договоренности между продавцами и покупателями.

«Любая цена, которую готов оплатить покупатель и за которую готов продать продавец, обоснована. Мы живем в условиях рыночной экономики, эту цену никто не навязывает и не диктует. Это средняя цена по реальным транзакциям, заключаемым людьми и покупателями участков», — добавил он.

Дополнительным стимулом роста рынка стал запуск второго этапа земельной реформы в 2024 году. После этого юридические лица получили право напрямую покупать сельскохозяйственные земли.

По словам эксперта, ранее компаниям приходилось привлекать физических лиц для приобретения участков, что создавало дополнительные расходы. После изменения правил эти средства фактически остаются у продавцов земельных паев.

«Эти деньги в итоге также получает продавец, то есть лицо, решившее продать участок», — говорит Мартын.

Стоимость земли в Украине в 2026 году

Как сообщал «Опендатабот», средняя цена за гектар сейчас составляет 75,1 тыс. грн, это на 26% больше, чем годом ранее.

Самая дорогая земля в Ивано-Франковской области (в среднем 179,6 тыс. грн за гектар) и в Киевской области (178,2 тыс. грн/га).

Самая дешевая земля в прифронтовых и южных регионах:

Донетчина — 30,7 тыс. грн/га,

Херсонщина — 38,5 тыс. грн/га,

Николаевщина — 44,1 тыс. грн/га.

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