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Удары по портам Украины срывают зерновую логистику по Черному морю

Аграрный рынок
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Удары по портам Украины срывают зерновую логистику по Черному морю
Удары по портам Украины срывают зерновую логистику по Черному морю
Украина столкнулась с новыми трудностями в экспорте зерна по Черному морю из-за усиления российских атак на порты и коммерческие суда.
Часть судовладельцев избегает заходов в район Одессы, а трейдеры рассматривают перенаправление части поставок через Дунай.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Financial Times.
По данным компании морской безопасности Ambrey, атаки российских беспилотников на порт Одессы сократили мощности хранения зерна примерно на треть. Некоторые торговцы, по словам аналитиков, приостановили закупки в Одессе.
Администрация морских портов Украины заявила, что за последние две недели в результате десятков российских атак на порты и суда погибли 11 человек, в том числе работники портов и иностранные моряки.
«россия атакует порты и терминалы уже четыре дня подряд. Теперь суда не хотят заходить», — сказала зерновой аналитик из Днепра Маша Беликова.
По материалам:
Діло
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