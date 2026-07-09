Миллиардные изменения для агросектора: какое влияние будет иметь вступление Украины в ЕС на Польшу, — мнение эксперта Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

Миллиардные изменения для агросектора: какое влияние будет иметь вступление Украины в ЕС на Польшу, — мнение эксперта

Вступление Украины в Европейский Союз может увеличить площадь пахотных земель в ЕС более чем на 25% - до 197 млн ​​гектаров. В настоящее время эта площадь составляет около 156 млн гектаров.

О том, как это может повлиять на рынок Польши и как могут измениться (в частности снизиться) выплаты на сельскохозяйственную продукцию для польских фермеров в случае вступления Украины в ЕС, рассказал представитель Варшавского института предпринимательства Польши Анджей Стройный (Chief Analyst, Legislative Projects Manager, Warsaw Enterprise Institute).

Выступление состоялось 8 июля в Люблине на конференции, организованной Warsaw Enterprise Institute совместно с Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) при поддержке Международного фонда «Возрождение» и Open Society Foundations.

Следовательно, по словам эксперта, вступление Украины в ЕС принесет много изменений. Ведь площадь сельскохозяйственных почв ЕС вырастет на 25%. Это повлияет на выдачу средств из общей европейской казны. европейской казны.

Как следствие, эксперт указывает несколько сценариев.

Бюджеты ЕС на совместное сельское хозяйство

По его словам, бюджет ЕС, предусмотренный на общую сельскохозяйственную политику, сейчас находится под давлением. Речь идет о возможном сокращении этого бюджета примерно на 20−22%.

В период 2021—2027 годов общий бюджет Совместной аграрной политики ЕС составляет 388 млрд евро. Однако сейчас, вероятнее всего, он будет сокращен примерно на 20% и составит около 300 млрд евро.

Читайте также Стоимость земли в Украине растет быстрее, чем инфляция

Это связано с ростом расходов на общеевропейскую безопасность, а также с необходимостью выполнения финансовых обязательств, принятых еще во время пандемии COVID-19.

Как отмечает Анджей Стройный, для Польши наиболее неблагоприятным сценарием является тот, при котором общий бюджет будет сокращен примерно на 20%, а система прямых выплат не будет иметь надлежащих юридических гарантий. В таком случае значительная часть средств может направляться крупнейшим землепользователям, а размер выплат будет зависеть преимущественно от площади земель, которыми владеет или обрабатывает конкретный бенефициар.

При таком сценарии часть средств Совместной аграрной политики ЕС будет направляться украинскому аграрному сектору, который в значительной степени представлен крупными агропромышленными холдингами. Речь идет примерно о 100 компаниях, каждая из которых возделывает более 40 тыс. гектаров земли.

По словам эксперта, в таком случае польский «конверт», то есть объем средств, предусмотренных для страны в рамках аграрного бюджета ЕС, может сократиться с 25 до 15 млрд евро.

«Средний» сценарий

Этот сценарий предусматривает вступление Украины в Европейский Союз, после чего украинское сельское хозяйство также получит доступ к системе прямых выплат, по крайней мере, на начальных этапах. В этом случае речь идет об установлении верхнего предела таких выплат — около 100 тыс. евро в год. Большие аграрные предприятия, превышающие этот порог, не смогут получать большие суммы.

«Такой сценарий для нас выгоден», — отмечает Анджей Стройный.

Как отмечает эксперт, украинское сельское хозяйство не такое, как польское. Оно базируется на пшенице, кукурузе, рапсе и экспорте этих культур. Польское базируется на молочной и мясной индустрии. Предприятия Польши — это небольшие семейные предприятия, создающие продукты для своего внутреннего пользователя. «У нас другая продукция и мы лучшие в разных отраслях» — говорит он.

Читайте также Украина внедряет европейскую модель агроподдержки: анбандлинг и доступ к фондам ЕС

«Вступление Украины в ЕС в значительной степени изменило бы аграрную структуру. Еще перед войной в Украине было около 41,3 млн гектара пахотной земли. Во время войны часть предприятий были уничтожены, и сейчас это 32,7 млн ​​гектаров. ЕС имеет 156 млн гектаров пахотной земли. То есть вступление в ЕС увеличило бы более 25% количество пахотных с/х земель. Если бы мы базировались только на основе базового сценария доплат, где величина доплат зависит от количества и величины пахотной земли, то участие Польши в общих дотациях упало бы от 9,4% до 7,4%, поскольку это делится пропорционально площади пахотной земли конкретного пользователя», — резюмировал он.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.