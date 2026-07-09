В июле хлеб может подорожать: производители больше не могут сдерживать цены

Влияние постановления правительства на зарплаты и себестоимость
По словам первого вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей Александра Тараненко, постановление Кабинета Министров № 692 от 30 мая устанавливает новые требования к средней заработной плате на предприятиях, имеющих право бронировать работников. Порог повысили с около 21 тыс. грн до примерно 26 тыс. грн, то есть средняя начисленная зарплата должна вырасти более чем на 20%.
Даже при том, что рост начисленной зарплаты не будет полностью отражаться в размере «на руки», ведь с 26 тыс. грн средняя выплата после налогов и отчислений может составить около 20 тыс. грн, для многих предприятий это означает существенное увеличение расходов. Если заработная плата формирует примерно четверть себестоимости продукции, повышение зарплаты более чем на 20% приведет к увеличению общей себестоимости примерно на 5−6%.
«Все эти факторы прибавляют лишь десятые доли процента к себестоимости. А вот повышение зарплат более чем на 20% означает рост расходов примерно на 5%, и этого производители уже не могут компенсировать за свой счет. Сегодня хлебопекарные предприятия не имеют такой рентабельности, чтобы работать себе в убыток», — резюмировал эксперт.
Дополнительные факторы, влияющие на стоимость
Кроме роста расходов на оплату труда, на себестоимость влияют другие факторы, хотя их вклад значительно меньше. В жаркий период растет потребление электроэнергии для охлаждения технологических помещений и кондиционеров, что повышает эксплуатационные расходы.
Цены на муку остаются относительно стабильными, однако дорожают вспомогательные материалы и импортные компоненты, а также услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования. В сумме эти факторы прибавляют лишь незначительную часть себестоимости, но вместе с повышением фонда оплаты труда формируют реальную основу для корректировки розничных цен.
По оценке представителей отрасли, повысить цены на хлеб для возмещения дополнительных 5% расходов производители вынуждены из-за отсутствия достаточной рентабельности, чтобы работать себе в убыток. Следовательно, в июле реальное повышение цен на хлеб может составить около 5%.