В июле хлеб может подорожать: производители больше не могут сдерживать цены Сегодня 06:25 — Аграрный рынок

Цены на хлеб в Украине могут вырасти около 5%

Цены на хлеб в Украине могут вырасти около 5% из-за увеличения себестоимости, прежде всего из-за роста расходов на оплату труда.

Об этом рассказывает AgroWeek.

Влияние постановления правительства на зарплаты и себестоимость

По словам первого вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей Александра Тараненко, постановление Кабинета Министров № 692 от 30 мая устанавливает новые требования к средней заработной плате на предприятиях, имеющих право бронировать работников. Порог повысили с около 21 тыс. грн до примерно 26 тыс. грн, то есть средняя начисленная зарплата должна вырасти более чем на 20%.

Даже при том, что рост начисленной зарплаты не будет полностью отражаться в размере «на руки», ведь с 26 тыс. грн средняя выплата после налогов и отчислений может составить около 20 тыс. грн, для многих предприятий это означает существенное увеличение расходов. Если заработная плата формирует примерно четверть себестоимости продукции, повышение зарплаты более чем на 20% приведет к увеличению общей себестоимости примерно на 5−6%.

«Все эти факторы прибавляют лишь десятые доли процента к себестоимости. А вот повышение зарплат более чем на 20% означает рост расходов примерно на 5%, и этого производители уже не могут компенсировать за свой счет. Сегодня хлебопекарные предприятия не имеют такой рентабельности, чтобы работать себе в убыток», — резюмировал эксперт.

Дополнительные факторы, влияющие на стоимость

Кроме роста расходов на оплату труда, на себестоимость влияют другие факторы, хотя их вклад значительно меньше. В жаркий период растет потребление электроэнергии для охлаждения технологических помещений и кондиционеров, что повышает эксплуатационные расходы.

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Цены на муку остаются относительно стабильными, однако дорожают вспомогательные материалы и импортные компоненты, а также услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования. В сумме эти факторы прибавляют лишь незначительную часть себестоимости, но вместе с повышением фонда оплаты труда формируют реальную основу для корректировки розничных цен.

По оценке представителей отрасли, повысить цены на хлеб для возмещения дополнительных 5% расходов производители вынуждены из-за отсутствия достаточной рентабельности, чтобы работать себе в убыток. Следовательно, в июле реальное повышение цен на хлеб может составить около 5%.

AgroWeek По материалам:

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