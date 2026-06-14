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В НБУ объяснили, что ускорило рост цен в Украине

Казна и Политика
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Почему цены в Украине все еще растут
Почему цены в Украине все еще растут
По данным Госстата, в мае 2026 года инфляция замедлилась до 8,2% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,9%. Фактическая инфляция превысила прогноз НБУ из-за более быстрого роста цен на обработанные продукты питания и услуги на фоне роста расходов бизнеса на оплату труда, энергоресурсы и логистику.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка в комментарии по уровню инфляции в мае 2026 года.

Как изменились цены на продукты и услуги

В мае существенно замедлилось удорожание сырых продуктов питания. В частности, медленнее росли цены на свинину и курятину, а яйца подешевели из-за сезонного роста производства.
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Также снизились цены на яблоки, а огурцы дорожали медленнее благодаря увеличению предложения.
В то же время продолжили стремительно расти цены на гречку и пшено из-за ограниченных объемов продукции и высоких затрат на переработку.
Больше всего выросли цены на подсолнечное масло, хлеб, рыбу и морепродукты.
В то же время, темпы роста цен на колбасные изделия замедлились благодаря замедлению роста цен на свинину и курятину.
Инфляция в сфере услуг также ускорилась до 13,6% в результате дальнейшего роста расходов бизнеса на горючее, оплату труда и электроэнергию.
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Возросла стоимость транспортных услуг, таких как перевозки вещей, техобслуживание авто и курсы вождения, а также услуги досуга и красоты.
Приостановился рост цен на услуги такси, ресторанов, кафе и заведений быстрого питания.
В ряде городов продолжил дорожать и проезд в общественном транспорте.
Отдельно в Нацбанке обратили внимание на цены на топливо. Бензин в мае продолжил дорожать, хотя дизельное топливо и автогаз немного подешевели.
По материалам:
Finance.ua
ИнфляцияНБУ
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