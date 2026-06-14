В НБУ объяснили, что ускорило рост цен в Украине

По данным Госстата, в мае 2026 года инфляция замедлилась до 8,2% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,9%. Фактическая инфляция превысила прогноз НБУ из-за более быстрого роста цен на обработанные продукты питания и услуги на фоне роста расходов бизнеса на оплату труда, энергоресурсы и логистику.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка в комментарии по уровню инфляции в мае 2026 года.
Как изменились цены на продукты и услуги
В мае существенно замедлилось удорожание сырых продуктов питания. В частности, медленнее росли цены на свинину и курятину, а яйца подешевели из-за сезонного роста производства.