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Дороги столицы готовят к проливным дождям — детали

Казна и Политика
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Дороги столицы готовят к проливным дождям — детали
Дороги столицы готовят к проливным дождям — детали
Гидрослужбы очищают и ремонтируют системы дождевой канализации города. С начала 2026 года уже очистили более 10 тыс. ливнеприемников и отремонтировали более 250 ливнеприемных колодцев.
Об этом информируют в коммунальной корпорации «Киевавтодор».
Среди ежедневных работ — очистка решеток ливнестоков, дождеприемных колодцев и коллекторов. Для этого специалисты используют гидромониторы, МОКи, илососы. С начала года очистили более 10 тыс. ливнеприемников и более 4 тыс. ливнеприемных колодцев.
Также гидрослужбы ремонтируют дождеприемные колодцы, заменяют решетку ливнестока. Так, с начала нынешнего ремонтно-строительного сезона отремонтировали около 300 ливнеприемников и более 250 ливнеприемных колодцев.
Дороги столицы готовят к проливным дождям — детали
Перед началом осадков бригады гидрослужб выезжают на места возможных подтоплений, а также дополнительно очищают ливнестоки.
В общей сложности предприятия УК «Киевавтодора» располагают 98 единицами спецтехники и спецсредствами для ремонта и очистки системы ливневой канализации.
В коммунальной корпорации обращают внимание, что не все скопления воды являются подтоплениями. Во время интенсивных осадков дождевая канализация может работать с повышенной нагрузкой, однако вода постепенно отводится в ливнеприемники.
По материалам:
Вечірній Київ
Киев
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