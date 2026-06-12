Дороги столицы готовят к проливным дождям — детали Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Дороги столицы готовят к проливным дождям — детали

Гидрослужбы очищают и ремонтируют системы дождевой канализации города. С начала 2026 года уже очистили более 10 тыс. ливнеприемников и отремонтировали более 250 ливнеприемных колодцев.

Об этом информируют в коммунальной корпорации «Киевавтодор».

Среди ежедневных работ — очистка решеток ливнестоков, дождеприемных колодцев и коллекторов. Для этого специалисты используют гидромониторы, МОКи, илососы. С начала года очистили более 10 тыс. ливнеприемников и более 4 тыс. ливнеприемных колодцев.

Также гидрослужбы ремонтируют дождеприемные колодцы, заменяют решетку ливнестока. Так, с начала нынешнего ремонтно-строительного сезона отремонтировали около 300 ливнеприемников и более 250 ливнеприемных колодцев.

Перед началом осадков бригады гидрослужб выезжают на места возможных подтоплений, а также дополнительно очищают ливнестоки.

В общей сложности предприятия УК «Киевавтодора» располагают 98 единицами спецтехники и спецсредствами для ремонта и очистки системы ливневой канализации.

В коммунальной корпорации обращают внимание, что не все скопления воды являются подтоплениями. Во время интенсивных осадков дождевая канализация может работать с повышенной нагрузкой, однако вода постепенно отводится в ливнеприемники.

Вечірній Київ По материалам:

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