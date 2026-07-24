Кабмин начал подготовку проекта госбюджета на 2027 год: министерствам дали время до 31 июля Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Проект бюджета долны подать в Раду до 15 сентября

Кабинет Министров приступил к подготовке проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год. Министерства должны до 31 июля представить предложения по основным параметрам документа.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По словам главы правительства, все министерства должны в кратчайшие сроки, до 31 июля, подготовить предложения по ключевым параметрам проекта госбюджета.

Проект бюджета должен подать в Раду до 15 сентября

Корецкий подчеркнул, что правительство планирует подать проект Государственного бюджета в Верховную Раду до 15 сентября.

«Задача правительства — представить проект госбюджета в Верховную Раду в установленный законом срок до 15 сентября. Документ должен отвечать нашей главной задаче — укреплению обороноспособности, обеспечению финансовой устойчивости и продуманной социальной политике», — отметил премьер-министр.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Украина получила второй транш в рамках новой четырехлетней программы расширенного финансирования Международного валютного фонда (Extended Fund Facility, EFF) в размере 503 млн. специальных прав заимствования (СПЗ), что эквивалентно около 690 млн. долларов США.

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