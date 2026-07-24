НБУ к 35-летию Независимости Украины выпустит памятную монету Сегодня 12:12 — Казна и Политика

НБУ к 35-летию Независимости Украины выпустит памятную монету

24 августа 2026 года Украина будет отмечать 35-летие Независимости. К этой знаковой дате Нацбанк готовит новую памятную монету из серебра 925 пробы.

Об этом говорится в плане выпуска нумизматической продукции регулятора.

Тираж составит до 5 тысяч штук, а номинал — 20 гривен.

Вес драгоценного металла в чистоте — 62,2 г;

диаметр экземпляра — 50 миллиметров;

категория качества чеканки — «Специальный анциркулейтед».

Выпуск экземпляров «К 35-летию Независимости Украины» станет еще одним напоминанием о пути государства и выдающейся дате его новейшей истории, а в обращении новинка появится уже в августе.

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