НБУ к 35-летию Независимости Украины выпустит памятную монету
- Вес драгоценного металла в чистоте — 62,2 г;
- диаметр экземпляра — 50 миллиметров;
- категория качества чеканки — «Специальный анциркулейтед».
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