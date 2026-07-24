Украина готовится к возможным перебоям с экспортом из-за новых атак рф Сегодня 07:28 — Казна и Политика

Несмотря на новые удары россии по морской и портовой инфраструктуре, у Украины есть больше возможностей для адаптации экспортных маршрутов, чем в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

рф повышает уровень атак

По его словам, россия повышает уровень атак на морскую и портовую инфраструктуру, что создает дополнительные риски для экспорта.

«Мы видим, что враг повышает планку атак. Были удары по судам, международным водам, портовой инфраструктуре. Сейчас тоже есть риски для Дуная», — сказал Высоцкий.

Украина адаптируется

В то же время министр отметил, что у Украины сейчас есть больше возможностей для адаптации, чем в 2022 году.

«За это время мы получили определенный опыт и имеем подготовку. Дунай перестроен, инфраструктура там есть. Сухие порты (логистические хабы. — Ред.) также построены», — отметил он.

В то же время, он отметил, что альтернативные маршруты не могут полностью заменить глубоководный морской экспорт.

«Альтернативы глубоководному экспорту нет. Но краткосрочно это не означает остановку экспорта. Экспорт измеряется месяцами и годами. День или неделя на объемы не влияет», — сказал министр.

Он добавил, что в случае задержек с вывозом продукции правительство готовится увеличивать возможности хранения, в частности, из-за использования зерновых рукавов.

«Мы понимаем, что из-за таких задержек может возникнуть дополнительная потребность в хранении. Поэтому будем заранее готовиться: часть решений реализовывать через собственные закупки, часть через обращение к партнерам. У нас уже есть опыт использования зерновых рукавов, который помогал в предыдущие периоды. Потенциально может идти речь о необходимости в дополнительных мощностях на уровне 10−12 млн т», — подытожил Высоцкий.

Укрінформ По материалам:

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