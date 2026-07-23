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В Киеве определили самые успешные районы: где лучше заботятся о жителях

Казна и Политика
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В Киеве определили самые успешные районы: где лучше заботятся о жителях
В Киеве определили самые успешные районы: где лучше заботятся о жителях
В Киеве провели традиционную оценку деятельности райгосадминистраций за январь — июнь 2026 года, по результатам которой определили районы с лучшими показателями работы.
Об этом сообщает Департамент экономики и инвестиций КГГА.
Лидером рейтинга эффективности работы РГА стал Оболонский район.
Второе место занял Соломенский район.
Третье — Печерский.
Оболонский и Соломенский районы сохранили свои позиции из предыдущего рейтинга, а Печерский поднялся сразу на пять ступенек. В семерку также вошли Днепровский, Деснянский, Святошинский и Голосеевский районы.
Работу райгосадминистраций оценивали по 21 показателю. Среди них — использование средств в сфере образования, предоставление социальных и административных услуг, доступность коммунальных объектов, состояние лифтов, обеспечение доступа к укрытиям, выполнение обращений граждан по жилищно-коммунальному хозяйству, а также результаты тестирования населения на ВИЧ и вирусные гепатиты.
Отдельно оценивалось выполнение пяти общегородских приоритетных программ, на которые в бюджете Киева в этом году предусмотрено более 2,4 млрд грн. По состоянию на 1 июля освоено более 1 млрд. грн., или 41,9% запланированных средств.
Лучший общий результат по выполнению этих программ показал Соломенский район — 59,9%. Далее следуют Печерский (58,1%) и Голосеевский (56,7%).
По отдельным направлениям наилучшие результаты:
  • подготовка к осенне-зимнему периоду — Соломенский район (100% освоения средств), самый низкий показатель — Деснянский (26,4%);
  • ремонт и обустройство учебных заведений — Соломенский (89,6%), самый низкий — Подольский (6,8%);
  • ремонт и обустройство укрытий в школах — Печерский (61,9%), самый низкий — Подольский (3,7%);
  • противопожарные мероприятия в учебных заведениях — Соломенский (100%), самый низкий — Подольский (36,4%);
  • программа альтернативного освещения в учебных заведениях — Дарницкий и Печерский районы освоили 100% предусмотренных средств, тогда как Голосеевский и Святошинский по состоянию на 1 июля их еще не использовали.
В КГГА отмечают, что рейтинг позволяет комплексно оценить работу районных администраций и отслеживать эффективность выполнения городских программ, от которых зависит подготовка к отопительному сезону, ремонт школ, обустройство укрытий и безопасность жителей столицы.
По материалам:
bigkyiv
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