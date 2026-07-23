Украина получила от МВФ второй транш на 690 млн долларов Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Совет исполнительных директоров МВФ утвердил новую программу 26 февраля 2026 года

Украина получила второй транш в рамках новой четырехлетней программы расширенного финансирования Международного валютного фонда (Extended Fund Facility, EFF) в размере 503 млн специальных прав заимствования (СПЗ), что эквивалентно около 690 млн долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Денежные средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на финансирование приоритетных расходов и обеспечение макрофинансовой стабильности в условиях продолжающейся полномасштабной войны.

После поступления второго транша общий объем финансирования, полученного Украиной в рамках новой программы EFF, составил около 2,2 млрд долларов США.

Новая программа финансирования

Совет исполнительных директоров МВФ утвердил новую программу 26 февраля 2026 года. Ее общий объем составляет 8,1 млрд. долларов США, а реализация рассчитана на 2026−2029 годы.

В Минфине отметили, что программа учитывает обновленные макроэкономические и условия безопасности, а также значительные текущие и среднесрочные потребности Украины в финансировании.

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«В целом, за время полномасштабной войны, в госбюджет поступило 15,6 млрд долларов США финансовой помощи от Фонда. Мы продолжаем активно работать над внедрением совместно определенных реформ для обеспечения макроэкономической стабильности, укрепления государственного управления, поддержки усилий по восстановлению и, в конце концов, европейской интеграции Украины», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Программа предусматривает реализацию взвешенной фискальной политики, в частности, меры по усилению мобилизации доходов через создание равных условий для налогоплательщиков и уменьшение возможностей для уклонения от уплаты налогов.

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Новая программа также способствует привлечению масштабной внешней финансовой поддержки для покрытия бюджетных нужд.

По общим оценкам правительства Украины и МВФ, общий дефицит внешнего финансирования в 2026—2029 годах составит ориентировочно 136,5 млрд долларов США по базовому сценарию.

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