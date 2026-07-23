Отменено решение Кабмина Свириденко о бронировании: о чем идет речь Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Новый Кабинет министров Украины отменил постановления предыдущего правительства, которые предусматривали создание Координационного центра по организации бронирования военнообязанных.

Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Так, правительство Сергея Корецкого отменило постановление от 8 июля «Некоторые вопросы образования Координационного центра по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время». Следует отметить, что оно не было обнародовано.

Недавно выяснилось, что указанный Коордцентр должен действовать как временный консультативно-совещательный орган Кабмина.

Среди его ключевых задач:

координация государственных органов и поиск решений для проблемных ситуаций по вопросам бронирования;

рассмотрение предложений госорганов по признанию предприятий, учреждений и организаций критически важным для экономики, жизнедеятельности населения.

Также отмечено, что государственным органам следовало бы учитывать рекомендации Коордцентра при принятии решений о критической важности предприятий.

Эта идея правительства Юлия Свириденко сразу оказалась в центре внимания общества и спровоцировала активные дискуссии по поводу целесообразности такого совещательного органа.

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Впоследствии выяснилось, что при доработке вышеупомянутого постановления главным разработчиком не учтены замечания:

Министерства энергетики;

Министерства внутренних дел;

Министерство юстиции;

Министерства развития общин и территорий;

Службы безопасности Украины.

Учитывая все упомянутые факторы, новое правительство Корецкого решило отменить постановление об образовании Координационного центра по организации бронирования военнообязанных.

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