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Отменено решение Кабмина Свириденко о бронировании: о чем идет речь

Казна и Политика
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Новый Кабинет министров Украины отменил постановления предыдущего правительства, которые предусматривали создание Координационного центра по организации бронирования военнообязанных.
Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
Так, правительство Сергея Корецкого отменило постановление от 8 июля «Некоторые вопросы образования Координационного центра по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время». Следует отметить, что оно не было обнародовано.
Недавно выяснилось, что указанный Коордцентр должен действовать как временный консультативно-совещательный орган Кабмина.

Среди его ключевых задач:

  • координация государственных органов и поиск решений для проблемных ситуаций по вопросам бронирования;
  • рассмотрение предложений госорганов по признанию предприятий, учреждений и организаций критически важным для экономики, жизнедеятельности населения.
Также отмечено, что государственным органам следовало бы учитывать рекомендации Коордцентра при принятии решений о критической важности предприятий.
Эта идея правительства Юлия Свириденко сразу оказалась в центре внимания общества и спровоцировала активные дискуссии по поводу целесообразности такого совещательного органа.
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Впоследствии выяснилось, что при доработке вышеупомянутого постановления главным разработчиком не учтены замечания:
  • Министерства энергетики;
  • Министерства внутренних дел;
  • Министерство юстиции;
  • Министерства развития общин и территорий;
  • Службы безопасности Украины.
Учитывая все упомянутые факторы, новое правительство Корецкого решило отменить постановление об образовании Координационного центра по организации бронирования военнообязанных.
Отменено решение Кабмина Свириденко о бронировании: о чем идет речь
По материалам:
Finance.ua
Бронирование
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