Отменено решение Кабмина Свириденко о бронировании: о чем идет речь

Новый Кабинет министров Украины отменил постановления предыдущего правительства, которые предусматривали создание Координационного центра по организации бронирования военнообязанных.
Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
Так, правительство Сергея Корецкого отменило постановление от 8 июля «Некоторые вопросы образования Координационного центра по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время». Следует отметить, что оно не было обнародовано.
Недавно выяснилось, что указанный Коордцентр должен действовать как временный консультативно-совещательный орган Кабмина.
Среди его ключевых задач:
координация государственных органов и поиск решений для проблемных ситуаций по вопросам бронирования;
рассмотрение предложений госорганов по признанию предприятий, учреждений и организаций критически важным для экономики, жизнедеятельности населения.
Также отмечено, что государственным органам следовало бы учитывать рекомендации Коордцентра при принятии решений о критической важности предприятий.
Эта идея правительства Юлия Свириденко сразу оказалась в центре внимания общества и спровоцировала активные дискуссии по поводу целесообразности такого совещательного органа.