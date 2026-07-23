Украинцы уплатили более 6 млрд грн налога на недвижимость за полгода: регионы-лидеры Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Наибольшие суммы налога на недвижимость уплатили владельцы объектов в столице и в нескольких областях.

В январе-июне 2026 года владельцы жилой и нежилой недвижимости уплатили в местные бюджеты почти 6,1 млрд грн налога на недвижимое имущество. Это на 8,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

С начала года налог на недвижимое имущество уплатили более 500 тыс. плательщиков.

В ГНС подчеркнули, что эти поступления остаются в местных бюджетах и ​​направляются на финансирование образования, здравоохранения, благоустройства, ремонта дорог, поддержку коммунальной инфраструктуры и другие нужды общин.

Лидеры по поступлениям

Наибольшие суммы налога на недвижимость уплатили владельцы объектов в столице и в нескольких областях.

Лидерами по объему поступлений стали:

Киев — 1,2 млрд грн;

Киевская область — 674,3 млн грн;

Днепропетровская область — 620 млн грн;

Львовская область — 602,8 млн грн.

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В налоговой напомнили, что налог на недвижимое имущество уплачивают собственники жилья, площадь которого превышает установленные Налоговым кодексом нормы:

квартиры свыше 60 кв. м;

жилого дома свыше 120 кв. м;

квартиры и дома одновременно свыше 180 кв. м.

Налог начисляется только на площадь, превышающую установленный лимит.

Размер налога зависит от решения местных властей. Органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают ставку, которая не может превышать 1,5% минимальной заработной платы за один квадратный метр сверх установленной нормы. Именно поэтому сумма налога может отличаться в зависимости от территориального общества.

Физическим лицам уведомление-решение с указанием суммы налога направляет контролирующий орган. После получения владелец недвижимости должен уплатить определенное налоговое обязательство в сроки, предусмотренные Налоговым кодексом.

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