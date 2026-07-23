Украина рискует потерять миллиард долларов от металлургии Сегодня 06:50 — Казна и Политика

Украинская горно-металлургическая отрасль одновременно сталкивается с ростом производственных затрат и потерей ключевых рынков сбыта.

Совокупная дополнительная нагрузка на предприятия оценивается в $300−350 млн в год, тогда как сокращение экспорта и внутренних продаж может привести к потерям в $0,9−1,1 млрд.

Об этом говорится в аналитике GMK Center.

В первом полугодии 2026 г. производство стали в Украине сократилось на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но самые большие риски для отрасли приходятся на вторую половину года — когда одновременно начинают действовать новые европейские торговые ограничения и внутренние тарифные решения.

Одним из самых больших вызовов — новая система тарифных квот Европейского Союза, которая заработала с 1 июля. Индивидуальные квоты для украинских производителей в среднем примерно на 60% ниже фактических объемов экспорта в прошлом году, а пошлины на поставки свыше квоты увеличены с 25% до 50%. Это может привести к сокращению экспорта стали на 1,3−1,5 млн. тонн ежегодно и потере $850 млн. — $1 млрд валютной выручки.

Дополнительное давление создает механизм трансграничной углеродной корректировки CBAM. Украинские производители из-за высокой углеродной интенсивности традиционного доменного производства платят больше, чем конкуренты, использующие электродуговые печи. Уже в 2026 году CBAM может сократить экспорт украинской металлопродукции еще на $400−450 млн.

Одновременно украинские металлурги сталкиваются с увеличением затрат практически по всем основным направлениям. Наибольшая нагрузка связана с запланированным пересмотром грузовых тарифов Укрзализныци на 30% в августе, и еще на 15% - с начала 2027 года. Это может повысить себестоимость производства тонны стали на $20−25 и прибавить предприятиям ГМК $150−180 млн затрат в год.

Еще одним фактором является пересмотр тарифа НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии. Предложенное повышение на 25%, по оценкам отрасли, будет означать дополнительные расходы не менее 500 млн грн в год. Также растут расходы на газ из-за новых тарифов на его распределение.

Отдельным вызовом остается дефицит персонала: большинство крупных металлургических предприятий расположены вблизи линии фронта, а мобилизация и отток населения значительно сократили доступное количество работников.

Между тем, ситуация на внутреннем рынке ухудшается: в первом полугодии 2026 года импорт длинномерного проката увеличился на 68%, тогда как продажи украинской продукции сократились примерно на 100 тыс. тонн. Потери внутренних продаж в этом году могут составить еще $50−60 млн. Основной причиной называют ухудшение конкурентоспособности украинских производителей по сравнению с поставщиками из других стран, особенно из Турции и Китая.

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