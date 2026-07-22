Как вырос ВВП в июне 2026 года
- сельское хозяйство выросло сразу на 9% благодаря раннему началу сбора зерновых и включению показателей растениеводства;
- рост реальной добавленной стоимости в торговле составил 5% на фоне возобновления спроса, а розничный товарооборот в мае ускорил рост до 10,9%.
- добывающая промышленность выросла на 4%, а перерабатывающая — на 2,3% благодаря лучшему доступу предприятий к электроэнергии.
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