Как вырос ВВП в июне 2026 года Сегодня 13:23 — Казна и Политика

Как вырос ВВП в июне 2026 года

В июне рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) составил 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в мониторинге Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

Во втором квартале рост реального ВВП оценивается на уровне 0,6%.

Позитивную динамику продемонстрировали сельское хозяйство, торговля и промышленность:

сельское хозяйство выросло сразу на 9% благодаря раннему началу сбора зерновых и включению показателей растениеводства;

рост реальной добавленной стоимости в торговле составил 5% на фоне возобновления спроса, а розничный товарооборот в мае ускорил рост до 10,9%.

добывающая промышленность выросла на 4%, а перерабатывающая — на 2,3% благодаря лучшему доступу предприятий к электроэнергии.

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