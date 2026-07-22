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Как вырос ВВП в июне 2026 года

Казна и Политика
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Как вырос ВВП в июне 2026 года
Как вырос ВВП в июне 2026 года
В июне рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) составил 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в мониторинге Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).
Во втором квартале рост реального ВВП оценивается на уровне 0,6%.
Позитивную динамику продемонстрировали сельское хозяйство, торговля и промышленность:
  • сельское хозяйство выросло сразу на 9% благодаря раннему началу сбора зерновых и включению показателей растениеводства;
  • рост реальной добавленной стоимости в торговле составил 5% на фоне возобновления спроса, а розничный товарооборот в мае ускорил рост до 10,9%.
  • добывающая промышленность выросла на 4%, а перерабатывающая — на 2,3% благодаря лучшему доступу предприятий к электроэнергии.
По материалам:
Finance.ua
ВВП
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