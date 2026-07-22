«Это новая надежда»: Федоров приветствовал назначение нового главкомандующего ВСУ Сегодня 10:10 — Казна и Политика

«Это новая надежда»: Федоров приветствовал назначение нового главкомандующего ВСУ

Экс-министр обороны Михаил Федоров поздравил Михаила Драпатого с назначением главнокомандующим ВСУ.

Он поблагодарил экс-главкома Сырского за защиту Киевщины и Харьковскую операцию.

Об этом говорится в его Тлеграм-канале.

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«Приветствую генерал-майора Драпатого с определением на должность Главнокомандующего Вооруженными силами Украины! Это новый воздух и новая надежда в борьбе свободных людей за свободу и справедливость. Голос изменений, который нельзя было не услышать. Теперь высокие ожидания украинцев необходимо оправдать четким видением завершения войны за Независимость, сильной командой и решительными действиями, направленными на сохранение жизней наших воинов, роботизацию фронта, нанесение асимметричных ударов и истощение российской экономики», — пишет он.

Ранее Президент Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Сил обороны. Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения 21 июля.

«Я определил, что новым Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой, Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена ​​конфигурация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины», — заявил президент.

Он рассказал, что провел ряд встреч с командирами армейских корпусов, корпуса морской пехоты, командующим оперативной группировкой «Восток» Виктором Николюком. Фактически со всеми уровнями высших командиров армии и Сил обороны и безопасности Украины обсудили общую позицию.

УНН По материалам:

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