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В Тернопольской области капитально ремонтируют мост на международной дороге

Казна и Политика
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В Тернопольской области капитально ремонтируют мост на международной дороге
В Тернопольской области капитально ремонтируют мост на международной дороге
В Тернопольской области капитально ремонтируют мост на международной дороге М-19.
В городе Теребовля на международной трассе М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече (на Бухаресте) проводится капитальный ремонт моста и подходов к нему общей протяженностью 850 метров.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию Агентства восстановления.
На участке уже демонтированы бордюры и брусчатка из пешеходных зон и проезжей части, разобраны изношенные и устаревшие коммуникации, а также частично проведена разборка аварийного моста.
До июня 2027 года запланировано ограничение движения всех видов транспортных средств в городе Теребовля на участке дороги М-19 км 354+689 — 355+566.
На время проведения ремонтно-строительных работ движение транспортных средств осуществляется согласно временной схеме организации дорожного движения, утвержденной патрульной полицией. Движение для легковых и грузовых авто организовано разными маршрутами.
Ремонтные работы проходят в рамках реализации проекта «Улучшение трансграничной мобильности путем строительства региональной дороги № 627 Косов Ляцки — Соколов Подляский и капитального ремонта моста в г. Теребовле на дороге государственного значения М-19» в рамках Международной программы трансграничного сотрудничества Interreg NEXT «Польша — Украина 2021−2010». Цель проекта — развитие и усиление устойчивой, климатически устойчивой, умной и интермодальной национальной, региональной и местной мобильности, в том числе улучшенный доступ к TEN-T и трансграничная мобильность.
По материалам:
Finance.ua
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