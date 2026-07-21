В Украине вводятся новые правила учета и поддержки ВПЛ: подписан закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» и изменения в другие законодательные акты. Документ комплексно обновляет законодательство по защите внутренне перемещенных лиц и гармонизирует его с международными стандартами.
Об этом свидетельствует информация в карточке законопроекта № 12301 на сайте Верховной Рады.
Электронный кабинет и новые правила учета ВПЛ
Закон предусматривает создание электронного кабинета для внутренне перемещенных лиц. Через него будет проводиться оценка потребностей переселенцев.
Также документ устанавливает прозрачные процедуры постановки на учет и снятия с него. Основаниями для прекращения учета могут быть, в частности, заявление лица, решение соответствующей администрации, выезд за границу или продолжительное отсутствие.
Документ также предусматривает государственную поддержку ВПЛ на всех этапах перемещения, включая эвакуацию, адаптацию, интеграцию, возвращение и реинтеграцию.
Отдельной нормой закона определено, что принудительное перемещение внутренне перемещенных лиц недопустимо.
Новые гарантии касательно жилья
Закон гарантирует государственную поддержку в реализации права ВПЛ на жилье как через общие механизмы, предусмотренные жилищным законодательством, так и через специальные инструменты, разработанные именно для переселенцев.
В частности, определено, что проживание ВПЛ в жилье для временного пользования не может быть ограничено сроком безвозмездного проживания во время действия военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев после его завершения.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 1 июля 2026 года. Закон определяет основные задачи и функции центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты прав и свобод перемещенных лиц. Принятые положения направлены на обеспечение стабильности политики по ВПЛ и ее приоритетности независимо от возможных организационных или кадровых изменений в правительстве.
Также мы писали, что для того, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться домой или обустроиться на новом месте, Украине необходимо по меньшей мере 1 млн квартир. По оценкам, подготовленным совместно с Всемирным банком, общий дефицит жилищного фонда в Украине составляет около 600 млн кв. м, что эквивалентно примерно 24 трлн.