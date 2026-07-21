0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине вводятся новые правила учета и поддержки ВПЛ: подписан закон

Казна и Политика
72
ВПЛ получат новые жилищные и социальные гарантии
ВПЛ получат новые жилищные и социальные гарантии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» и изменения в другие законодательные акты. Документ комплексно обновляет законодательство по защите внутренне перемещенных лиц и гармонизирует его с международными стандартами.
Об этом свидетельствует информация в карточке законопроекта № 12301 на сайте Верховной Рады.

Электронный кабинет и новые правила учета ВПЛ

Закон предусматривает создание электронного кабинета для внутренне перемещенных лиц. Через него будет проводиться оценка потребностей переселенцев.
Также документ устанавливает прозрачные процедуры постановки на учет и снятия с него. Основаниями для прекращения учета могут быть, в частности, заявление лица, решение соответствующей администрации, выезд за границу или продолжительное отсутствие.
Читайте также: Помощь для украинцев за рубежом. Актуальные программы, действующие в странах Европы в 2026 году
Кроме того, вместо бумажной справки ВПЛ будут получать выписку из электронной базы данных, что позволит пользоваться государственными услугами без необходимости предъявлять бумажный документ.

Социальные выплаты

В соответствии с законом социальные и пенсионные выплаты внутренне перемещенным лицам будут производиться на общих основаниях независимо от даты перемещения.
В то же время, больше не потребуется подтверждения о неполучении пенсии от органов пенсионного обеспечения российской федерации.
Читайте также
Документ также предусматривает государственную поддержку ВПЛ на всех этапах перемещения, включая эвакуацию, адаптацию, интеграцию, возвращение и реинтеграцию.
Отдельной нормой закона определено, что принудительное перемещение внутренне перемещенных лиц недопустимо.

Новые гарантии касательно жилья

Закон гарантирует государственную поддержку в реализации права ВПЛ на жилье как через общие механизмы, предусмотренные жилищным законодательством, так и через специальные инструменты, разработанные именно для переселенцев.
В частности, определено, что проживание ВПЛ в жилье для временного пользования не может быть ограничено сроком безвозмездного проживания во время действия военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев после его завершения.
Читайте также
Документ также регулирует деятельность мест временного проживания и предусматривает возможность получения льготных кредитов, лизинга, аренды и других устройств обеспечения жильем.
Место для вашей рекламы
Напомним, ранее Finance.ua писал, что соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 1 июля 2026 года. Закон определяет основные задачи и функции центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты прав и свобод перемещенных лиц. Принятые положения направлены на обеспечение стабильности политики по ВПЛ и ее приоритетности независимо от возможных организационных или кадровых изменений в правительстве.
Также мы писали, что для того, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться домой или обустроиться на новом месте, Украине необходимо по меньшей мере 1 млн квартир. По оценкам, подготовленным совместно с Всемирным банком, общий дефицит жилищного фонда в Украине составляет около 600 млн кв. м, что эквивалентно примерно 24 трлн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ЗаконыВПЛПереселенцыУчет ВПЛ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems