В Украине вводятся новые правила учета и поддержки ВПЛ: подписан закон Сегодня 16:06 — Казна и Политика

ВПЛ получат новые жилищные и социальные гарантии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» и изменения в другие законодательные акты. Документ комплексно обновляет законодательство по защите внутренне перемещенных лиц и гармонизирует его с международными стандартами.

Об этом свидетельствует информация в карточке законопроекта № 12301 на сайте Верховной Рады.

Электронный кабинет и новые правила учета ВПЛ

Закон предусматривает создание электронного кабинета для внутренне перемещенных лиц. Через него будет проводиться оценка потребностей переселенцев.

Также документ устанавливает прозрачные процедуры постановки на учет и снятия с него. Основаниями для прекращения учета могут быть, в частности, заявление лица, решение соответствующей администрации, выезд за границу или продолжительное отсутствие.

Кроме того, вместо бумажной справки ВПЛ будут получать выписку из электронной базы данных, что позволит пользоваться государственными услугами без необходимости предъявлять бумажный документ.

Социальные выплаты

В соответствии с законом социальные и пенсионные выплаты внутренне перемещенным лицам будут производиться на общих основаниях независимо от даты перемещения.

В то же время, больше не потребуется подтверждения о неполучении пенсии от органов пенсионного обеспечения российской федерации.

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Документ также предусматривает государственную поддержку ВПЛ на всех этапах перемещения, включая эвакуацию, адаптацию, интеграцию, возвращение и реинтеграцию.

Отдельной нормой закона определено, что принудительное перемещение внутренне перемещенных лиц недопустимо.

Новые гарантии касательно жилья

Закон гарантирует государственную поддержку в реализации права ВПЛ на жилье как через общие механизмы, предусмотренные жилищным законодательством, так и через специальные инструменты, разработанные именно для переселенцев.

В частности, определено, что проживание ВПЛ в жилье для временного пользования не может быть ограничено сроком безвозмездного проживания во время действия военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев после его завершения.

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Документ также регулирует деятельность мест временного проживания и предусматривает возможность получения льготных кредитов, лизинга, аренды и других устройств обеспечения жильем.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 1 июля 2026 года. Закон определяет основные задачи и функции центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты прав и свобод перемещенных лиц. Принятые положения направлены на обеспечение стабильности политики по ВПЛ и ее приоритетности независимо от возможных организационных или кадровых изменений в правительстве.

Также мы писали , что для того, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться домой или обустроиться на новом месте, Украине необходимо по меньшей мере 1 млн квартир. По оценкам, подготовленным совместно с Всемирным банком, общий дефицит жилищного фонда в Украине составляет около 600 млн кв. м, что эквивалентно примерно 24 трлн.

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