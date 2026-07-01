Рада ухвалила новий закон про ВПО: які гарантії отримають переселенці Сьогодні 21:04 — Казна та Політика

Новий закон закріплює основні гарантії державної підтримки внутрішньо переміщених осіб на всіх етапах

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 12301, який визначатиме базові засади державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

З набранням чинності нового закону втрачає чинність Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» № 1706-VII.

Державні гарантії для ВПО

Новий закон закріплює основні гарантії державної підтримки внутрішньо переміщених осіб на всіх етапах — під час адаптації, інтеграції, повернення до попереднього місця проживання та реінтеграції.

Окремо передбачається гарантування права на пенсійне забезпечення на загальних підставах. Зокрема встановлюється, що для осіб, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені, умови призначення, виплати, перерахунку або переведення пенсій не можуть містити додаткових вимог або процедур, які обмежують реалізацію права на пенсію.

Електронний кабінет для ВПО

Документом передбачається запровадження електронного кабінету внутрішньо переміщеної особи. Через нього здійснюватиметься оцінювання потреб ВПО, рівня їх задоволення та ступеня інтеграції за новим місцем проживання.

Житлові гарантії та підтримка

Закон передбачає розширення механізмів державної підтримки житлових прав ВПО як через загальні інструменти житлового законодавства, так і через спеціальні програми.

Визначається, що для окремих категорій, встановлених урядом, проживання у житлі для тимчасового перебування не обмежується строками безоплатного користування під час воєнного або надзвичайного стану та протягом шести місяців після їх припинення чи скасування.

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Також на законодавчому рівні врегульовується статус місць тимчасового проживання. Вони можуть функціонувати у модульних містечках, гуртожитках, готелях та інших придатних для проживання приміщеннях або їх частинах.

Інституційні зміни

Закон визначає основні завдання та функції центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та реалізацію державної політики у сфері захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Ухвалені положення спрямовані на забезпечення стабільності політики щодо ВПО та її пріоритетності незалежно від можливих організаційних чи кадрових змін в уряді.

Нагадаємо, раніше Finance.ua зібрав інформацію про більшість програм, виплат та можливостей, на які ВПО можуть претендувати у 2026 році.

Також ми писали, що Кабмін затвердив стратегію підтримки ВПО до 2030 року. У стратегії закладено комплексну та безперервну підтримку ВПО, що охоплює всі етапи: від моменту переміщення до адаптації, інтеграції чи добровільного повернення, з фокусом на відновлення самостійності та індивідуальні потреби кожної людини.

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