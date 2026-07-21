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МВФ согласовал Украине транш в размере 690 миллионов долларов, несмотря на невыполнение реформ

Казна и Политика
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МВФ согласовал Украине транш в размере 690 миллионов долларов, несмотря на невыполнение реформ
МВФ согласовал Украине транш в размере 690 миллионов долларов, несмотря на невыполнение реформ
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда завершил первый пересмотр новой программы для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Успешное завершение пересмотра открывает Украине доступ ко второму траншу по программе в размере около 690 млн долларов США.
Ожидается, что средства поступят в ближайшее время. После этого общий объем финансирования, полученного Украиной в рамках новой программы EFF, составит около 2,2 млрд долларов США.
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Выполнение условий программы

В МВФ отметили, что Украине удалось сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, несмотря на чрезвычайно сложные условия полномасштабной войны. На конец марта страна выполнила все количественные критерии эффективности и индикативные цели, предусмотренные программой.
По результатам пересмотра стороны также согласовали обновленный график реализации структурных реформ, корректирующие меры по устранению отставаний и дополнительные политические обязательства, необходимые для дальнейшего выполнения программы.
В то же время заявлению на сайте МВФ сказано, что внедрение реформ замедлилось, а несколько структурных контрольных показателей были выполнены с задержкой или не выполнены.
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«Органы власти согласились на корректирующие действия и пересмотрели сроки ключевых реформ, одновременно подтверждая свои обязательства по выполнению целей программы в фискальном, управленческом, антикоррупционном, энергетическом и финансовом секторах», — говорится в заявлении.
Кроме того, все количественные критерии выполнения на конец марта и индикативные цели были выполнены, но целевой показатель чистых международных резервов к концу июня не был достигнут, частично из-за влияния войны на Ближнем Востоке.

Какие направления остаются приоритетными

Среди ключевых приоритетов программы:
  • обеспечение фискальной устойчивости;
  • эффективное управление бюджетными ресурсами;
  • мобилизация внутренних доходов;
  • продолжение реформ в налоговой и таможенной областях.
Отдельное внимание уделяется детенизации экономики, усовершенствованию налогового администрирования и противодействию уклонению от уплаты налогов. Реализация этих мер должна способствовать созданию равных условий для бизнеса, улучшению инвестиционной среды и интеграции Украины в единый рынок Европейского Союза.
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«Если смотреть в будущее вне войны, экономический успех Украины будет зависеть от ускорения реформ, которые будут способствовать развитию более динамичного частного сектора, уменьшению теневой экономики, укреплению управления и верховенства права, улучшению инвестиционного климата, углублению финансовых рынков и поддержке вступления в ЕС. Дальнейшее внедрение реформ, а также мощная помощь со стороны доноров будут иметь решающее значение для сохранения стабильности, поддержки внешнего финансирования и создания основы для успешного восстановления и отстройки. Готовность в случае необходимости принимать дополнительные меры и в дальнейшем будет служить важным буфером против возможных дальнейших шоков», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Что известно о программе EFF для Украины

26 февраля 2026 г. Совет исполнительных директоров МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу EFF для Украины общим объемом около 8,1 млрд долларов США.
В марте в государственный бюджет поступил первый транш в размере 1,5 млрд. долларов США.
Программа рассчитана на 2026−2029 годы и учитывает актуальные макроэкономические, фискальные и вызовы безопасности, с которыми сталкивается Украина в условиях длительной полномасштабной войны. Она продолжает достижение предыдущей программы EFF, действовавшей с марта 2023 года.
Международный валютный фонд остается третьим крупнейшим поставщиком финансовой помощи Украине с начала полномасштабного вторжения. После поступления второго транша по новой программе общая сумма финансирования от МВФ за этот период составит около 15,6 млрд. долларов США.
По материалам:
Finance.ua
МВФМинфинБюджетФинансовая помощь
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