Украина станет одной из самых быстрорастущих экономик Европы — МВФ Сегодня 16:06 — Мир

Развитие украинской экономики

Пока большинство европейских экономик готовятся к длительному медленному росту, Украина может стать одним из главных исключений.

По прогнозу МВФ, в ближайшие годы украинская экономика будет расти более чем вдвое быстрее среднего показателя еврозоны — при реализации базового сценария развития событий.

Об этом пишет Euronews

Европа будет расти медленно

По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), экономика еврозоны в 2027—2031 годах будет расти в среднем всего на 1,2% в год. Лучший результат ожидается в 2028 году — около 1,4%.

Для всего Европейского Союза прогноз немного лучше — 1,4% ежегодного роста с пиком в 2028 году на уровне 1,6%.

Такие темпы значительно уступают мировым. МВФ ожидает, что глобальная экономика будет расти примерно на 3,2% ежегодно, развивающиеся страны Азии — на 4,6%, а Индия — на 6,5%.

Причинами слабого роста Европы МВФ называет:

высокий государственный долг,

старение населения,

низкую производительность труда,

высокие затраты на энергоносители,

геополитическую неопределенность.

Украина среди лидеров по темпам роста

По прогнозу МВФ Украина станет третьей экономикой Европы с наиболее динамичным развитием в среднесрочной перспективе.

Фонд ожидает, что в 2027—2031 годах экономика страны будет расти в среднем на 3,8% в год, а самым лучшим может стать 2028 год с показателем около 4,2%.

В то же время, этот прогноз базируется на предположении, что война будет постепенно угасать, а после этого начнется масштабное восстановление страны. Именно восстановление инфраструктуры и инвестиции должно стать главными драйверами экономического роста.

МВФ отмечает, что риски остаются очень высокими. Если затянутся боевые действия, экономический рост в 2027 году может замедлиться примерно до 1%.

Кто еще вошел в число самых динамичных экономик

Высокие темпы экономического роста в Европе, по оценкам МВФ, будут демонстрировать небольшие страны.

Первое место занимает Мальта , экономика которой может расти почти на 4% каждый год благодаря туризму, финансовым услугам и онлайн-индустрии.

, экономика которой может расти почти на 4% каждый год благодаря туризму, финансовым услугам и онлайн-индустрии. Вторую позицию занимает Косово , где рост будут поддерживать внутренний спрос, государственные инвестиции и переводы трудовых мигрантов.

, где рост будут поддерживать внутренний спрос, государственные инвестиции и переводы трудовых мигрантов. Третью позицию, как мы уже писали, заняла Украина .

. В пятерку вошла Сербия, где важными факторами станут масштабные инфраструктурные проекты и подготовка к Expo 2027.

Замыкает пятерку Молдова, которой, по прогнозу МВФ, сыграют на руку такие факторы как финансовая поддержка ЕС, реформы и продвижение на пути к европейской интеграции.

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Именно эти страны, по прогнозу МВФ, будут расти более чем вдвое быстрее, чем экономика еврозоны в ближайшие пять лет.

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