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Украина станет одной из самых быстрорастущих экономик Европы — МВФ

Мир
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Развитие украинской экономики
Развитие украинской экономики
Пока большинство европейских экономик готовятся к длительному медленному росту, Украина может стать одним из главных исключений.
По прогнозу МВФ, в ближайшие годы украинская экономика будет расти более чем вдвое быстрее среднего показателя еврозоны — при реализации базового сценария развития событий.
Об этом пишет Euronews.

Европа будет расти медленно

По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), экономика еврозоны в 2027—2031 годах будет расти в среднем всего на 1,2% в год. Лучший результат ожидается в 2028 году — около 1,4%.
Для всего Европейского Союза прогноз немного лучше — 1,4% ежегодного роста с пиком в 2028 году на уровне 1,6%.
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Такие темпы значительно уступают мировым. МВФ ожидает, что глобальная экономика будет расти примерно на 3,2% ежегодно, развивающиеся страны Азии — на 4,6%, а Индия — на 6,5%.
Причинами слабого роста Европы МВФ называет:
  • высокий государственный долг,
  • старение населения,
  • низкую производительность труда,
  • высокие затраты на энергоносители,
  • геополитическую неопределенность.

Украина среди лидеров по темпам роста

По прогнозу МВФ Украина станет третьей экономикой Европы с наиболее динамичным развитием в среднесрочной перспективе.
Фонд ожидает, что в 2027—2031 годах экономика страны будет расти в среднем на 3,8% в год, а самым лучшим может стать 2028 год с показателем около 4,2%.
В то же время, этот прогноз базируется на предположении, что война будет постепенно угасать, а после этого начнется масштабное восстановление страны. Именно восстановление инфраструктуры и инвестиции должно стать главными драйверами экономического роста.
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МВФ отмечает, что риски остаются очень высокими. Если затянутся боевые действия, экономический рост в 2027 году может замедлиться примерно до 1%.

Кто еще вошел в число самых динамичных экономик

Высокие темпы экономического роста в Европе, по оценкам МВФ, будут демонстрировать небольшие страны.
  • Первое место занимает Мальта, экономика которой может расти почти на 4% каждый год благодаря туризму, финансовым услугам и онлайн-индустрии.
  • Вторую позицию занимает Косово, где рост будут поддерживать внутренний спрос, государственные инвестиции и переводы трудовых мигрантов.
  • Третью позицию, как мы уже писали, заняла Украина.
  • В пятерку вошла Сербия, где важными факторами станут масштабные инфраструктурные проекты и подготовка к Expo 2027.
  • Замыкает пятерку Молдова, которой, по прогнозу МВФ, сыграют на руку такие факторы как финансовая поддержка ЕС, реформы и продвижение на пути к европейской интеграции.
Создано с помощью ИИ
Создано с помощью ИИ
Именно эти страны, по прогнозу МВФ, будут расти более чем вдвое быстрее, чем экономика еврозоны в ближайшие пять лет.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
МВФУкраинаЕвропа
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