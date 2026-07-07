В ЕС хотят изменить правила вступления новых стран в блок Сегодня 07:29 — Мир

В ЕС хотят изменить правила вступления новых стран в блок

Европейская комиссия работает над предложениями по реформированию процесса расширения Европейского Союза. Инициатива стала ответом на предложения государств-членов и должна предотвратить ситуацию, при которой дополнительные гарантии для будущих членов ЕС будут касаться прежде всего Черногории — страны-кандидатки, которая ближе остальных к вступлению в блок.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на должностных лиц ЕС, передает Европейская правда.

Государства-члены предлагают изменить правила вступления

В последние недели ряд стран ЕС обнародовали позиционные документы с предложениями по реформированию процедуры расширения. В частности, пять из шести государств-учредителей Евросоюза выступили за усиление действующих механизмов контроля для предотвращения отступления от демократических принципов и нарушения верховенства права после вступления новых членов в блок.

В то же время, Германия и Франция предложили рассмотреть механизмы постепенной интеграции стран-кандидатов в полноправное членство. Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал идею введения для Украины статуса «ассоциированного членства».

Еврокомиссия готовит свои предложения

В октябре во время саммита лидеров ЕС должны состояться стратегические дискуссии по поводу предстоящего расширения Евросоюза. Накануне Европейская комиссия планирует представить собственные предложения, чтобы активнее приобщиться к формированию повестки дня по этому вопросу.

Спикер Еврокомиссии в комментарии Euronews подтвердил, что институт работает над соответствующими наработками и ожидает обсуждения темы расширения и реформ на заседании Европейского совета в октябре этого года.

Черногория может стать испытанием для новых правил

Брюссель рассматривает предложения по гарантиям, направленным на предотвращение отступления от демократии со стороны новых государств-членов после завершения процесса вступления.

Цель состоит в том, чтобы избежать перевода тяжести дискуссии на Черногорию. Поскольку несколько недель назад началась разработка договора о вступлении Черногории в ЕС, страна рискует стать испытательной площадкой для того, как будут выглядеть будущие вступления.

«Если вы сделаете это с Черногорией, может выглядеть так, будто их накажут, потому что они хорошо работали. Бремя не может полностью лежать на Черногории. Это должен быть справедливый процесс», — сказал чиновник ЕС.

Вступление Украины осложнило дискуссию о расширении

С начала прошлого года ЕК должна была представить свои взгляды на политику расширения. Однако представление этого видения было отложено после того, как заявка Украины на поступление значительно усложнила ситуацию. Процедура остается особенно щепетильной среди европейских столиц, поскольку влияет на распределение власти и денег внутри блока.

Этот момент особенно щепетильный накануне решающих президентских выборов во Франции в следующем году, на которых может победить кандидат от ультраправой партии «Национальное объединение».

Жордан Барделла, один из главных претендентов на победу, в нескольких недавних интервью выступил против вступления Украины в ЕС.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.