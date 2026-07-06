Промышленность рф вошла в стагнацию: инвестиции упали больше всего с 2009 года Сегодня 19:33 — Мир

Промышленность рф вошла в стагнацию: инвестиции упали больше всего с 2009 года

Валовой внутренний продукт россии за январь-май 2026 г. вырос всего на 0,2%, а промышленное производство — на 0,4%. Несмотря на рост оборонных компаний, экономика страны практически перешла к стагнации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение The Moscow Times.

По оценке ведомства, в мае ВВП России увеличился на 0,3% в годовом исчислении после 1,9% в апреле. В первом квартале экономика сократилась на 0,2%.

Рост ВВП за пять месяцев оказался в пять раз ниже показателя 2025 года, когда экономика прибавила 1%. В 2023—2024 годах темпы роста были примерно в 20 раз выше.

Промышленное производство за январь-май выросло на 0,4% по сравнению с 1,3% годом ранее и почти на 5% в 2024 году. В то же время, оборонные заводы нарастили выпуск на 15−30%, однако этого не хватило для поддержки промышленности в целом.

В то же время в среднем по рРоссии инвестиции в первом квартале упали на 14,5% — это самое сильное сокращение с 2009 года.

Экономист Виктор Тунев заявил, что вне Москвы российская экономика уже движется к рецессии. По его данным, в столице реальные доходы населения выросли на 14,5%, в то время как в среднем по стране — на 2,6%. Промышленное производство в Москве возросло на 12%, а инвестиции остались на уровне прошедшего года.

По оценке экономиста Дмитрия Полевого, в первом квартале в минусе оказались отрасли, обеспечивающие 71% валовой добавленной стоимости российской экономики. Он сравнил текущую ситуацию с кризисными периодами 2014−2015 годов, 2020 года и начала полномасштабной войны в 2022 году.

Діло По материалам:

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