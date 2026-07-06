В Литве предлагают конфисковывать электросамокаты и велосипеды у нарушителей Сегодня 09:44 — Мир

Предлагается усилить ответственность владельцев мощных электросамокатов и электровелосипедов

В литовском Сейме зарегистрировали законопроект, которым предлагается усилить ответственность владельцев мощных электросамокатов и электровелосипедов, если их транспортные средства не зарегистрированы и не застрахованы в соответствии с требованиями закона.

Об этом сообщает LRT

У нарушителей такой транспорт могут конфисковать

Инициаторы законопроекта отмечают, что некоторые транспортные средства не отвечают требованиям безопасности, не могут быть зарегистрированы и не имеют права участвовать в дорожном движении. Однако фактически ответственность за их использование в дорожном движении не предусмотрена.

«Следует отметить, что в последнее время на дорогах все чаще появляются транспортные средства, которые внешне похожи на электрические средства микромобильности или мопеды, но их мощность и (или) скорость превышают характеристики таких транспортных средств. На незарегистрированных транспортных средствах передвигаются по тротуарам и велодорожкам на высокой скорости, создавая — говорится в пояснительной записке к законопроекту, зарегистрированному депутатом Алгимантасом Радвиллой.

Размер штрафов

Предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях нормой, согласно которой за участие в дорожном движении на незарегистрированном транспортном средстве, который по своей конструкции похож на электросамокат или мопед, но не соответствует установленным законом техническим характеристикам и не подлежит классификации как средство микромобильности или мопед, будет налагаться штраф в размере5.

За повторное нарушение штраф будет составлять от 150 до 200 евро.

Предлагается, чтобы закон вступил в силу с 1 ноября 2026 года.

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Кроме того, в литовском Сейме зарегистрированы поправки, предлагающие разрешить останавливать электросамокаты, электровелосипеды и другие средства микромобильности не только полиции, но и уполномоченным работникам муниципалитетов. Они также могут выписывать штрафы за нарушение.

«Пока контроль за дорожным движением и применение административной ответственности в отношении этих участников дорожного движения фактически осуществляет только полиция, возможности которой ограничены. Поэтому значительная часть нарушений остается незафиксированной, а нарушители — безнаказанными», — отмечают инициаторы законопроекта.

Європейська правда По материалам:

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