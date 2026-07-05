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Какие паспорта признали самыми сильными в мире

Мир
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Паспорт Швеции признали сильнейшим в мире
Паспорт Швеции признали сильнейшим в мире
Швеция заняла первое место в рейтинге самых сильных паспортов мира. В общей сложности девять из десяти позиций в ТОП-10 достались европейским странам.
Об этом свидетельствует рейтинг Global Passport Index от компании Global Citizen Solutions, пишет Euronews.
При оценке эксперты анализировали широкий перечень показателей, среди которых:
  • инвестиционная привлекательность государства;
  • мобильность граждан;
  • налоговая среда;
  • конкурентоспособность экономики;
  • уровень развития инноваций;
  • качество здравоохранения;
  • безопасность;
  • климатические условия;
  • уровень и социальной инфраструктуры.

Лидеры рейтинга

Первое место заняла Швеция. Высокую позицию в стране обеспечили хорошие показатели мобильности граждан, инвестиционной привлекательности и один из лучших в мире уровней качества жизни.
Второй стала Швейцария, которая стала седьмой по мобильности, второй по инвестиционной привлекательности и 36 по качеству жизни.
Третью строчку заняла Финляндия, которая стала мировым лидером по показателю качества жизни, а также заняла 4 место по мобильности и 28-е — по инвестиционной привлекательности.
В список лидеров также вошли Германия, Нидерланды и Дания (разделили пятое место), Ирландия, Великобритания, Норвегия и Сингапур.

Почему Великобритания и США потеряли позиции

Аналитики отмечают, что на позиции Великобритании повлиял выход страны из Европейского Союза (Brexit), отразившийся на возможностях безвизовых путешествий.
Среди стран «Группы семи» G7 наибольшее падение за последние пять лет продемонстрировали США. Если в 2021 году американский паспорт возглавлял Global Passport Index, то уже в 2025 году страна опустилась до 14 места, а в этом году поднялась до 12 позиции.
Одной из причин стало возвращение отдельными государствами визовых требований для граждан США. В частности, Бразилия снова ввела визовый режим для американских путешественников.
По материалам:
Finance.ua
ПаспортПутешествия
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