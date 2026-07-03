Экспорт нефти из Саудовской Аравии почти достиг довоенного уровня Сегодня 21:33 — Мир

Мирное соглашение между США и Ираном повлияло на нефтяной рынок

После возобновления движения танкеров через Ормузский пролив экспорт нефти из Саудовской Аравии практически вернулся к уровню, фиксировавшемуся до начала конфликта между США, Израилем и Ираном.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственную информацию об отслеживании танкеров.

Экспорт нефти приблизился к средним показателям года

«Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии резко возрос, приблизившись к довоенным уровням, поскольку королевство снова начало пропускать свои танкеры через Ормузский пролив — это один из самых ярких признаков того, что поставки из Персидского залива нормализуются после заключения временного мирного соглашения между США и Ираном», — пишет издание.

По данным агентства, в течение шести дней до 2 июля Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим экспортером нефти в мире, отгружала в среднем 6,3 млн баррелей в сутки.

«Это соответствует примерно среднему показателю за 2025 год и составляет почти 90% уровня февраля — месяца, когда страна и ее соседи по Персидскому заливу наращивали поставки перед началом войны с Ираном», — пишет агентство.

Через пролив снова проходят крупные нефтяные танкеры

Ранее, 25 июля, четыре саудовских нефтяных супертанкера общей грузоподъемностью 8 млн баррелей появились в системах отслеживания судов в Оманском заливе — после того, как находились вблизи основных экспортных терминалов Саудовской Аравии в Персидском заливе, сообщили в агентстве.

В Министерстве энергетики Саудовской Аравии пока не ответили на запрос Bloomberg по поводу комментария.

По оценкам одного из американских чиновников, которые он озвучил агентству, объем поставок нефти через Ормузский пролив на данный момент превышает 10 млн баррелей в сутки.

В то же время, нефтяные танкеры, не связанные с иранским режимом, в основном используют судоходный коридор в территориальных водах Омана, безопасность которого обеспечивают Соединенные Штаты.

Мирное соглашение между США и Ираном повлияло на нефтяной рынок

18 июня 2026 г. лидеры США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение конфликта на Ближнем Востоке. Каждый из них сделал это по отдельности, Трамп подписывал документ во Франции. В тот же день сделка Трампа с Ираном повлияла на цены на нефть.

19 июня 2026 года цены на нефть снизились на фоне улучшения перспектив увеличения поставок после того, как нефтяные танкеры начали проходить через Ормузский пролив, вновь открывшийся после заключения мирного соглашения между США и Ираном.

НВ По материалам:

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