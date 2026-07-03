В некоторых регионах рф бензин дороже, чем в США и Европе Сегодня 20:20 — Мир

Топливный кризис повысил цены на АЗС в некоторых российских регионах до такого уровня, что они обогнали ценники на стелах в США.

По состоянию на конец июня в 12 субъектах рф бензин АИ-92 стоил дороже его аналога в США — Regular. По данным Американской автомобильной ассоциации, цена на бензин Regular в США составляет в среднем 3,8470 доллара за галлон или 1,0164 доллара за литр. Это 78,32 рубля по официальному курсу ЦБ по состоянию на 29 июня.

В то же время, в Якутии АИ-92 стоит 78,43 рубля за литр (1,01 долл.), что хоть и не намного, но дороже. В Забайкальском крае цена составляет 78,78 рубля за литр (также около 1,01 долл.), а в Сахалине и в Магаданской области — 79,05 и 79,91 рубля за литр соответственно (1,02 и 1,03 долл.).

Еще более высокие цены в Калмыкии и Кабардино-Балкарии — они составляют 80,52 рубля (1,04 долл.) и 81,24 рубля (1,05 долл.). На Камчатке бензин стоит 85,41 рубля за литр (1,10 долл.), а в Дагестане — 89,43 рубля (1,15 долл.). В Чечне цены подскочили до 90,22 рубля (1,16 долл.), а в Республике Тыва — до 97,44 рубля (1,25 долл.).

От топливного кризиса страдают также оккупированные украинские территории. По данным Reuters , цены на бензин в Севастополе за последнюю неделю подскочили на 30%. По подсчетам издания, во многих регионах рф розничные цены на бензин выросли до одного из самых высоких уровней в Европе.

По данным Росстата, цены на АИ-92 в Крыму и Севастополе уже превысили американские — составляют 81,08 и 97,95 рубля за литр соответственно (1,04 и 1,26 долл.). При этом реальные цены на бензин на полуострове несколько раз превышают опубликованные в официальной статистике. По информации российских СМИ, они доходят до 199 рублей за литр (2,56 долл.) в Севастополе и 185−200 рублей (2,38−2,57 долл.) в целом по Крыму.

В целом по россии за прошлую неделю цена на бензин выросла на 1,6%, а с начала июня — на 6,7%, что стало рекордом с 2009 года. Годовой рост цен приблизился к 20% и стал самым высоким за последние 16 лет.

После ударов по НПЗ, подвергшихся девяти из десяти крупнейших заводов россии, производство бензина сократилось примерно на четверть, а топливный рынок рф фактически разделился.

АЗС крупных нефтяных компаний в рамках сделок с властями продают бензин по ценам, близким к докризисным, тогда как частные заправки подняли цены до 120 рублей (1,54 долл.) и даже 140 рублей (1,79 долл.) за литр. В мелкой оптовой торговле на нефтебазах в Центральной России бензин продают по цене около 114−118 рублей за литр АИ-92 (1,46−1,51 долл.) и 125−128 рублей за АИ-95 (1,60−1,64 долл.).

Путин 28 июня на встрече с министрами правительства и другими чиновниками признал, что удары украинских беспилотников вызвали дефицит топлива в разных регионах россии, но отметил, что Москва принимает меры для решения этой проблемы.

По мнению аналитиков, рост цен на топливо стал главным инфляционным риском для российской экономики. Рост расходов на перевозку, доставку товаров, сельскохозяйственные работы, производство удобрений и часть услуг повышает цены на продукты и товары повседневного потребления.

УНІАН По материалам:

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